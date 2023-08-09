法國東部度假別墅火災11死 馬克宏悼：悲劇

救援人員在房子殘骸中搬運屍體。（美聯社）

官員指出，法國東部一棟提供身心障礙人士度假的別墅今天清晨發生火災，當局在悶燒的廢墟中發現11具遺體。總統馬克宏 （Emmanuel Macron）形容這場災難是「悲劇」。

火災於當地時間上午不到6時30分發生，前去度假的身心障礙人士和照護者當時仍在溫岑海姆鎮（Wintzenheim）這棟兩層樓建築中睡覺。當地距史特拉斯 堡（Strasbourg）南方約70公里。

總理柏納（Elisabeth Borne）視查火災現場時，一名消防隊員向她報告說：「我認為我們已經找到11具遺體。」路透社報導，8具遺體已經找出，瓦礫堆下應該還有3具。

溫岑海姆鎮副鎮長勒華（Daniel Leroy）稍早表示，用無人機找到3具遺體，其他遺體是後來透過直接搜索以及由搜救犬找到的。

當地消防部門告訴法新社，他們在當地時間上午6時30分左右接獲報案。

這棟度假別墅由照顧學習障礙人士的慈善機構承租，用來作為夏日住所。一個成年人團體從鄰近的南錫（Nancy）前去溫岑海姆鎮度假，其中有些人居住該中心。