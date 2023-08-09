Meta封鎖加拿大平台新聞內容 媒體業促監管單位調查

加拿大新聞業團體要求反壟斷監管單位，調查臉書（Facebook）母公司Meta Platforms決定在加國各個平台封鎖新聞內容一事，指控Meta濫用在市場上的主導權。（路透）

加拿大 新聞業團體要求反壟斷監管單位，調查臉書 （Facebook）母公司Meta Platforms決定在加國各個平台封鎖新聞內容一事，指控Meta濫用在市場上的主導權。

路透社報導，加拿大訂定了一項法律要求各網路巨擘為使用新聞內容付費，Meta做出回應，上周開始不讓旗下臉書和Instagram兩個平台上的所有加拿大用戶看到新聞內容。

全球要求科技公司為使用新聞付費已成趨勢，加拿大6月通過「線上新聞法」（Online News Act），但尚未生效。加國政府正在敲定規則，要求這些平台在「線上新聞法」於今年底實施後，分享部分廣告收入。

新聞業團體向競爭局（Competition Bureau）提出申訴說：「Meta藉由封鎖其數位平台上的新聞內容，試圖削弱加拿大新聞機構在新聞發行和線上廣告市場上的有效競爭力。」

這次提出申訴的是加拿大新聞媒體協會（News Media Canada）和加拿大廣播公司協會（Canadian Association of Broadcasters）等新聞業相關機構，以及加拿大廣播公司（CBC/Radio-Canada），他們要求競爭局調查Meta，並阻止該公司封鎖新聞。

提出申訴的一方在聲明中說：「Meta的反競爭行為已引起世界各地監管機關的關注，這類行為將強化其在廣告和社群媒體發行上原本就已經居於主導的地位，並因此傷害加拿大的新聞業。」

競爭局發言人證實，他們確實已收到加拿大新聞業團體的投訴，並正為此事進行初步調查。

發言人表示：「競爭局正在收集資訊，以評估這類行為是否為競爭法（Competition Act）的管轄範圍，當中包括這種特定行為可能損害競爭的方式。」

Meta發言人重提公司上周發布的一項聲明，其中表示，加拿大的線上新聞法是基於「錯誤的前提，即Meta從分享到我們平台上的新聞內容不公平獲取利益」。

Meta表示，用戶不是為了新聞來使用其平台，因此強迫該公司為了在其平台上分享的內容付費，會讓其營運無法維持下去。

加拿大政府表示，依據這項法律，Meta目前並無相關義務；當局並指控Meta在最終規則的草擬階段拒絕參與討論。

加拿大媒體業呼籲對網路巨擘實施更嚴格的監管，好讓新聞業在臉書和Alphabet旗下谷歌（Google ）占有更大比率線上廣告市場時期所蒙受的損失能獲得彌補。

Google也表示，在線上新聞法生效後，將會封鎖加拿大平台的新聞內容。