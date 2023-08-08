世界OnAir／打破刻板印象 中國女孩在歐洲成為潛水教練

陳露接觸洞穴潛水已經兩年。(陳露提供)

由於對體能的要求大，又常需背著沉重的呼吸設備，水肺潛水(scuba diving)中的洞穴潛水(cave diving)一直以來都是男性主導的項目。但在西班牙湛藍的海域上，26歲的中國女孩陳露(Doris)卻在訓練成為一名GUE(全球水下探索者協會)組織下的潛水教練——她能輕鬆背起重達40公斤(約90磅)的呼吸瓶、一潛就是幾小時，突破了這個行業對於年齡和性別的刻板印象。

根據GUE官網，目前在全球範圍內，來自中國、得到認證的GUE教官只有十位，且都是男性。在今年九月份通過考核之後，陳露將會成為中國史上第一位GUE女教官。

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40公斤雙瓶背身上，對陳露來說已駕輕就熟。(陳露提供)

陳露來自中國安徽，高中畢業就去了西班牙留學，大學畢業後早早就結了婚，按她的話說，生活循規蹈矩、按部就班。直到去年，陳露的人生中出現了大變故——她離婚了。這讓她的生活一下子跌入谷底，「當時覺得我的整個人生都是十分灰暗的」。迷途中陳露需要找到一個轉折點，機緣巧合之下開始接觸洞穴潛水。

其實陳露早在18歲就開始嘗試水肺潛水，但是體驗不佳，在水中沒有安全感，直到她發現了GUE這個組織。GUE(Global Underwater Explorers)是一個成立於美國佛州的非營利組織，致力於洞穴探索、潛水技巧教育 和水域保護，以嚴謹的教學方式而聞名。對於陳露來說，這樣教育理念，跟市面上充斥著的以考證和單次體驗為目的潛水方式相比，更能夠吸引她。

熱愛洞穴潛水的陳露。(陳露提供)

如今陳露為之著迷的是洞穴潛水。由於水底洞穴空間的限制，洞穴潛水員常常需要背著上達百磅的沉重呼吸氣體瓶下水，且一潛就是幾個小時，加上未知和多變的水底自然環境，洞穴潛水常被認為是一種極限運動。

陳露解釋，洞穴潛水的危險有很多，比如潛水服破洞帶來的極度低溫、水底迷路無法直接上升回到水面、空間極小的洞穴穿越，等等。上個月，陳露在葡萄牙洞穴潛水時，就遇到了一次危險。她與夥伴在水底結伴前行，正常的路線是沿著水底規畫好的引導線來游，途中不自覺走神了幾秒，回過神來，陳露卻突然意識到自己隨著夥伴游到了錯誤的空間，握在手中的引導線也不見了。失去了線，兩人一下子緊張起來，因為在水底迷路可能是個致命的錯誤。陳露當機立斷，示意同伴馬上停下。在水底有限的亮度之下，線跟地上石頭的顏色相似難以辨認，但陳露還是決定自己往回游，邊游邊找線。很幸運的是，往回遊了大概四五米，陳露就找到了線，之後跟同伴一起安全回到水面。復盤的時候，兩人都後怕極了，差點以為就得這樣葬身海底。

「人在水裡的感知並不如陸地上那麼靈敏，對心裡素質的考驗特別大。」

潛水讓陳露重新找回快樂。(陳露提供)

但也是在這樣一次次的危機邊緣自我拯救，幫助陳露慢慢走出了生活中的陰影，逐步建立了強大的內心。她也從一開始單純被美麗的水底景觀吸引，到通過潛水鍛煉心理素質，「在水底遇到困難，我最後還能通過自己的頑強意志力回到水面，那一瞬間我覺得沒有什麼東西可以打倒我。」此外，在西班牙學習和教課的過程中，很多時候陳露都是人群中唯一一個亞裔 女性面孔，儘管偶爾會受到輕視，陳露也學會了用實力抵擋質疑，通過越來越強大的身體素質和過硬的技術基本功，得到了越來越多人的認可。

除了水底的探索觀光 ，陳露也積極參與其他海洋保育項目，比如隨著團隊到水下採集水生環境數據，提供給科研機構記錄環境變化、到水底修剪和清理珊瑚礁等等。未來，在成為一名GUE認證教練後，她期待可以全球各國跑，享受教授GUE課程的快樂，也嚮往有朝一日回到中國，推廣海洋保育工作和開發洞穴探索項目。