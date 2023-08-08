我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全天然 藍莓外皮的白粉代表「新鮮」

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

世界童軍大露營頻出包 韓議員提議BTS合體救面子

中央社首爾8日綜合外電報導
南韓主辦今年「世界童子軍大露營」狀況連連，議員提議讓BTS暫時合體，出面為國家救面子。（中央社/BIGHIT MUSIC提供）
南韓主辦今年「世界童子軍大露營」狀況連連，議員提議讓BTS暫時合體，出面為國家救面子。（中央社/BIGHIT MUSIC提供）

南韓主辦今年「世界童子軍大露營」，但因熱浪、蚊蟲等問題，陸續有人提早拔營，讓南韓臉上無光。一名南韓國會議員見狀，將腦筋動到流行樂天團「防彈少年團」（BTS）身上。

法新社報導，「防彈少年團」成員Jin和J-Hope正在服兵役，SUGA也即將入伍，因此暫停團體活動。

南韓國會議員成一鍾（Sung Il-jong）認為，軍方應准許BTS成員短暫離營，好讓他們暫時合體，為遭逢連串問題的「世界童子軍大露營」（World Scout Jamboree）參與者表演。這次大露營有來自全球、數以千計的人參加，多數是青少年。

成一鍾在臉書（Facebook）粉絲專頁上寫道：「有必要為了這些貴客…用南韓文化的力量來填補行程上的缺失。」

他要求南韓國防部「採取必要措施」，讓BTS於8月11日在首爾為童子軍們舉辦的流行演唱會上演出，這將「有助提升南韓國家聲譽」。

成一鍾是南韓國會國防委員會委員，他說，這次童子軍大會「因準備不足加上管理不善，讓我國名聲蒙塵」。

針對成一鍾的要求，國防部僅稱「無可置評」。

約4萬3000人上周齊聚南韓全羅北道的新萬金海岸地區，參加「世界童子軍大露營」。但活動揭幕以來問題叢生，起初是導致許多人中暑的熱浪，再來是衛生欠佳，隨後又因為颱風逼近，主辦單位本週決定放棄營地活動。

數以千計的學生今天後撤到首爾和其他地區。

早在颱風警報發布之前，南韓媒體就形容這次童子軍大會「丟盡國家顏面」。

成一鍾提議讓BTS上台表演以挽救國家名聲，也讓部分粉絲在網路上表達不滿。

有人在前身為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「拜託別拿BTS當你們的遮羞布！」

另一人說：「（南韓政府）自己沒有好好籌備童子軍大會，造成一片混亂，卻把善後責任丟給BTS，這不是很荒謬嗎？」

BTS在推廣南韓文化方面發揮了非常強大的效果，甚至曾擔任總統特使。

他們去年在釜山舉辦免費演唱會，以支持南韓爭取主辦2030年世界博覽會（World Expo）。這是他們在成員陸續服役之前的最後一場團體演唱會。

南韓 BTS 國防部

上一則

喬俄戰爭15周年 喬治亞總理批俄羅斯是侵略者

下一則

排隊進大英博物館突遭刺傷 目擊者：受害男子四處滴血

延伸閱讀

南韓公務員收炸彈恐嚇信 要求殺最大在野黨魁

南韓公務員收炸彈恐嚇信 要求殺最大在野黨魁
BTS粉絲看直播尖叫 韓地鐵以為隨機殺人釀7傷

BTS粉絲看直播尖叫 韓地鐵以為隨機殺人釀7傷
溫拿五虎告別演唱會 鍾鎮濤攜女、陳友帶孫子上台

溫拿五虎告別演唱會 鍾鎮濤攜女、陳友帶孫子上台
音色激似鄧麗君 陳佳南灣開演唱會

音色激似鄧麗君 陳佳南灣開演唱會

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
超導體示意圖。(Getty Images)

韓專家：LK-99缺了「這個」 不足以證明是室溫超導體

2023-08-03 09:17
華爾街日報報導，預計白宮安全顧問蘇利文將參加吉達峰會。(美聯社)

沙烏地5日辦30國峰會 調停俄烏戰爭 預料中國將缺席

2023-08-01 15:17

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪
李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光
傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%

傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%