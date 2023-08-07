教宗：教會向包括LGBT的所有人開放 但有規範

教宗方濟各。(路透)

教宗方濟各 今天表示，天主教會向所有人開放，包括同性戀 者，並且有責任在規範框架內，陪伴他們走上個人的靈性之路。

路透報導，教宗方濟各（Pope Francis）在從葡萄牙返回梵蒂岡的飛機上對記者說，他在6月接受腹部疝氣手術後健康狀況良好。他說，縫線已經拆掉，但還必須再戴束腹帶2、3個月，直到肌肉變得更強壯些。

現年86歲的方濟各自葡萄牙舉行的天主教「世界青年日」飛返梵蒂岡。他坐在機艙後排面對記者，依例在旅行結束後回答問題，用了大約半小時。

有記者提醒方濟各，說他在旅途中表示教會向「所有人」開放，但是婦女與同性戀者無法獲得某些權利，無法獲得聖禮，豈非與他所言不一致。

這名記者顯然是指天主教會不允許婦女通過聖秩聖事成為牧師，也不允許同性伴侶結婚，而結婚亦是一種聖禮。

方濟各表示，教會向所有人開放，但教會內部受到律則規範。

「根據教規，他們不能參加（某些）聖禮，但這並不代表教會對他們關閉。每個人在教會內以自己的方式遇到上帝。」

他說，教會牧師必須以母親般的耐心和愛心陪伴所有人，包括那些不合乎規範的人。

天主教會認為女性不能當牧師，因為耶穌僅揀選男性使徒。

教會不允許同性婚姻，甚至不允許祝福同性伴侶，但方濟各支持民事立法，賦予同性伴侶在養老金、健康保險和繼承等領域享有權利。

天主教會的教理認為同性吸引不是罪過，但同性戀行為卻有罪。

方濟各自就任教宗以來，一直努力讓天主教會更受外界歡迎，減少包括對LGBTT（同性戀、雙性戀、跨性別人士）群體的譴責，但並未改變督促受到同性吸引者保持貞潔的教理。

方濟各在葡萄牙之行期間向信眾表示，教會為每個人提供空間，「包括那些犯錯誤、跌倒或掙扎的人」。

方濟各在另一段記者會中談到年輕人時說：「我們當中，誰沒有在人生某個時刻犯過道德錯誤？」

方濟各自10年前接任教宗後推動了一系列改革，包括賦予女性在教會中更多的角色，尤其是梵蒂岡的高級職位，但他面臨如何在吸引更多自由派與激怒保守派之間取得微妙平衡。

方濟各在飛機上表示，他在葡萄牙的「世界青年日」所見景象讓他精神抖擻，包括人群的秩序與規模。

里斯本約有150萬民眾今天參加了在河濱公園舉行的世青日閉幕彌撒，許多信徒昨晚參加守夜活動後就睡在戶外，頂著酷熱天氣參加聚會。