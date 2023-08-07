韓國殺人預告不斷 大學生推出警示地圖服務

南韓社會近期接連發生的隨機攻擊事件、網路殺人預告不斷的狀況下人心惶惶，今天有4名大學生推出預告地圖服務，短短一天就吸引5萬人使用。圖為特別行動警察在南韓首爾江南地鐵站巡邏。(歐新社)

韓國社會近期接連發生的隨機攻擊事件、網路殺人預告不斷的狀況下人心惶惶，部分網友自主整理相關預告內容，今天更有4名大學生推出預告地圖服務，短短一天就吸引5萬人使用。

由4名大學生組成的網路服務公司01ab在6日推出名為Terrorless的殺人預告警示地圖服務，被預告進行攻擊的地點都以圖示標出，點擊就可查看詳細預告內容及警方處理進度等報導，也可透過所在位置查看鄰近地區預告狀況。

這項服務短短一天內就吸引5萬多人使用，截至韓國時間今晚8時33分（美東時間上午7時33分）為止，共登錄53項預告內容，網站以不同顏色標示預告者是否已被捕、是否已發生，或為虛假預告，也開放所有使用者提供情報。

01ab表示，在新林站攻擊事件發生後，網路上不斷出現聲稱要進行類似犯罪的預告文章，「以治安良好為傲的韓國社會正走向崩潰，讓我們產生了危機感」，因此開發了這項服務，「01ab的目標就是盡早結束Terrorless服務，希望韓國再次成為安全的社會」。

接連發生的攻擊事件及不斷新增的攻擊預告，讓韓國民心動盪，誤認、誤報案例增加，不僅耗費警力，也有民眾在躲避過程中受傷。

檀國大學心理學系教授林明浩（音譯）接受韓聯社訪問表示，韓國人經過COVID-19疫情 及梨泰院 事件等負面影響後，原就處於高度不安狀況，加上近期接連發生嚴重案件，更讓民眾心理更為敏感；而近期攻擊事件都是在公共場所發生，讓人更容易對周遭人事更不信任。

曾任韓國犯罪心理學會會長的白石大學警察學系教授金相均（音譯）也認為，民眾心中的恐懼感以達到頂點，看到隨機攻擊事件及網路上接連不斷的殺人預告、威脅性文章，都會令人對相當微小的事件、聲音產生過度反應。

韓國警方現正全力動員追捕在網路上散波預告及威脅文章的發文者，截至今天傍晚6時共確認到194則發文，65人被捕，其中過半數（34人）為20歲以下青少年。

這些發文引起民眾恐慌的人雖不一定會實行攻擊，但已構成威脅罪，部分專家認為，應嚴懲這類發文者，但也有專家認為，警方重裝巡查等部分強力因應方式，反而可能對潛在犯罪者產生心理刺激，讓「不應該犯罪」的畏懼感轉變為挑戰心理。