梅根小心…英皇室刻意忽視她的生日 背後有大玄機？

威廉（左）與凱特已經愈來愈照自己意見辦事，手段變強硬。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室關係不愉快，尤其去年伊莉莎白二世女王去世，哈利與梅根返英出席相關喪事，皇室對他們相當提防，他們後來在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」以及哈利自己的回憶錄「備胎」，接連抖出一堆皇室黑料，讓皇室對他倆更忍無可忍，特別是目前的王后卡蜜拉、下一任的英國國王威廉與王后凱特 ，都對他們厭惡至極。

近日梅根歡度42歲生日，威廉與凱特去年還透過官網發布圖文祝她生日快樂，今年毫無動靜，其他皇室單位也隻字未提，有皇室專家解讀，這是一種「最英國式的忽視」，有心人自會懂得其中妙處。英國皇室對於每位皇室成員也不一定都會公開慶生，會私下道喜，能夠得到檯面上道賀的待遇，多半是給目前還在承擔皇室勤務的成員，哈利與梅根早就不屬於這種皇室人員，沒有接到公開的祝福也不會不合規定。