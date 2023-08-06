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梅根小心…英皇室刻意忽視她的生日 背後有大玄機？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特已經愈來愈照自己意見辦事，手段變強硬。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特已經愈來愈照自己意見辦事，手段變強硬。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室關係不愉快，尤其去年伊莉莎白二世女王去世，哈利與梅根返英出席相關喪事，皇室對他們相當提防，他們後來在Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」以及哈利自己的回憶錄「備胎」，接連抖出一堆皇室黑料，讓皇室對他倆更忍無可忍，特別是目前的王后卡蜜拉、下一任的英國國王威廉與王后凱特，都對他們厭惡至極。

近日梅根歡度42歲生日，威廉與凱特去年還透過官網發布圖文祝她生日快樂，今年毫無動靜，其他皇室單位也隻字未提，有皇室專家解讀，這是一種「最英國式的忽視」，有心人自會懂得其中妙處。英國皇室對於每位皇室成員也不一定都會公開慶生，會私下道喜，能夠得到檯面上道賀的待遇，多半是給目前還在承擔皇室勤務的成員，哈利與梅根早就不屬於這種皇室人員，沒有接到公開的祝福也不會不合規定。

可是去年威廉與凱特就算再對梅根不開心，表面上還是釋出一些些的善意，這有可能是當時女王尚在世，不能真的跟哈利、梅根撕破臉，現在女王已經不在，威廉與凱特也被傳對於一切事務更自作主張，才會連演都不想演。這也代表他們對於哈利、梅根的不滿，並沒有減緩，哈利與梅根千萬別太馬虎看待，最好能努力修補裂痕，否則恐怕於己不利。

凱特（左起）、威廉對於哈利和梅根還有很深的不滿。（路透資料照片）
凱特（左起）、威廉對於哈利和梅根還有很深的不滿。（路透資料照片）
梅根開心過42歲生日，英國皇室完全沒有任何公開的祝賀。（路透資料照片）
梅根開心過42歲生日，英國皇室完全沒有任何公開的祝賀。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

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