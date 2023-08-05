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喬治亞度假勝地發生土石流 釀16死、數十人失蹤

中央社喬治亞首都特比利西5日綜合外電報導
喬治亞西北部1個度假小鎮4日遭到土石流襲擊，造成至少16人死亡、數十人失蹤。(Getty Images)
喬治亞西北部1個度假小鎮4日遭到土石流襲擊，造成至少16人死亡、數十人失蹤。(Getty Images)

喬治亞官員今天表示，該國西北部1個度假小鎮4日遭到土石流襲擊，造成至少16人死亡、數十人失蹤。

法新社報導，發生土石流的肖維（Shovi）位於首都特比利西（Tbilisi）西北方約140公里處，以廣袤森林和富含礦物質的泉水聞名，當地還有許多度假小屋和小型旅館。

喬治亞內政部官員姆赫布里什維利（Teimuraz Mghebrishvili）表示，「災區已發現16具遺體，目前正進行身份識別工作。」

現場照片顯示，救援人員在部分被土石掩埋的廢墟中搜尋，其他人則在努力搬運土石。

姆赫布里什維利說，「我們設法在河上搭建了1座鐵橋，這讓我們能將所有必要設備運往災區。」

官員昨天表示，當地有200多人被緊急疏散，當局還出動直升機和搜救犬協助搜救。

紅十字會說，該地區的橋樑和道路都已被沖毀。

一名25歲女學生幸運逃過一劫。她告訴法新社，「我們突然聽到可怕的隆隆聲，接著周遭的樹木開始倒下。」

她稍早在社群媒體發文稱，她親眼看到3個人被土石流沖走。

喬治亞國家環境局（National Environmental Agency）地質學家加普林達什維利（Merab Gaprindashvili）表示，這場土石流是由多種因素所引發，不太可能再次發生。

他受訪時表示，「特別是河流源頭有2條冰川正在劇烈融化，並伴隨強降雨」，因此導致土石流釀成災情。

社群媒體 冰川 內政部

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