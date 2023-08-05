俄羅斯下院議長：華府正在準備讓台灣步烏克蘭後塵

俄羅斯聯邦議會下院「國家杜馬」議長沃洛金。資料照片。歐新社

俄羅斯聯邦議會下院「國家杜馬」議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）5日表示，稱聯合國必須譴責美國為台灣購買武器，因為這種「挑釁行為」有可能引發涉及中國的重大衝突。

俄羅斯官媒RT報導，沃洛金5日在社群媒體「紙飛機」的個人頻道發文，聲稱「華府 正在準備讓台灣跟隨烏克蘭 的命運」，責備美國總統拜登 「又犯了另一個錯誤」，計畫利用部分劃撥給烏克蘭的資金，向台灣提供軍事援助。

根據此前新聞，金融時報披露白宮將尋求國會同意，透過「外國軍事融資」系統為台灣提供武器資金，以加快向台灣供應武器，而這筆經費將列入美國援助烏克蘭的補充預算案，利用兩黨對台支持化解部分共和黨眾議員要求減少援烏的聲音。RT指出，沃洛金就是在指這篇報導。

沃洛金解釋，在預見對烏克蘭政策失敗之後，美國現正「面臨失去霸權的風險，在新的衝突尋求救贖」，接著強調越來越多的問題堆積在美國的經濟之上，也記得拜登的支持率已經達到歷史新低，並預測他「將無法以這樣的（民調）結果贏得（總統）選舉」，意味著拜登需要挑起台海衝突，「以轉移美國選民對美國內部問題的注意力」。

沃洛金寫道，這「毫無新意」，華府已經在南斯拉夫、阿富汗、敘利亞與烏克蘭運用了這樣的戰術，「雖然虛偽地堅稱遵守『一個中國』政策，華府正盡其最大努力，把台灣變成『反中國』」。

有鑑於此，沃洛金敦促聯合國「譴責拜登」在該區域「的挑釁行動」。他寫道，「如果聯合國沒有能力預防衝突與確保全球的安全，那麼這個組織就跟現已不負存在的國際聯盟一樣有意義」。