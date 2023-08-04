違規抱著150年歷史噴泉雕像拍照 竟疑似用棍子加以推倒

一群年輕德國遊客近日被控在義大利毀了一座珍貴的19世紀噴泉雕像，監視器畫面可見雕像是在其中兩名團員違規擺姿勢拍照時，疑似遭他們的同伴用棍子推倒。(照片翻攝：The Messenger / TGCOM 24)

Euronews在4日報導，至少3名遊客被控毀損羅馬競技場後，歐洲各地仍持續發生一連串的破壞事件，一群年輕德國 遊客近日就被控在義大利 毀了一座珍貴的19世紀噴泉雕像。從監視器畫面可見，這座雕像是在其中兩名團員違規擺姿勢拍照時，疑似遭他們的同伴用棍子推倒。

根據報導，這座由藝術家布蒂（Enrico Butti）創作的雕像「多米娜」（Domina）據估計已有150年左右的歷史，價值大約20萬歐元。

義大利的晚郵報指出，有群德國遊客租下了「多米娜」所在的阿萊科別墅（Villa Aleco），團員之一則可能是在Instagram擁有155萬粉絲的知名網紅丹納（Janis Danner）。根據監視器畫面與別墅經理戈爾菲里尼（Bruno Golferini）的說法，兩名遊客爬上了噴泉以抱住「多米娜」，另外一人則似乎是用棍子推了一下，隨後就可見到1.7公尺高的雕像摔到地面與四分五裂。

A group of young German tourists posing for pictures to post on social media have been accused of toppling a valuable statue at a villa in northern Italy, the villa's manager said https://t.co/D0X924m1ol pic.twitter.com/uH21PFqbKD — Reuters (@Reuters) 2023年8月4日

戈爾菲里尼表示，「從某種角度來說，多米娜是保護別墅的女人。可悲的是，就是有這些無知之人做了這樣的事情」。他告訴當地的TGCOM 24新聞台，這些人不遵守禁令，「當我們發現的時候，已經太晚了」，並指修復這座雕像會很困難。

儘管整團遊客已在之後離開了義大利，戈爾菲里尼仍對17人都提出了投訴，警方則在調查監視器畫面。義大利副總理薩維尼（Matteo Salvini）在IG轉發了這個新聞，抨擊「別叫他們網紅，要叫他們笨蛋」。倫巴底大區的文化委員卡魯索（Francesca Caruso）受訪時強調，這群人必須賠償損失，「破壞藝術與文化遺產的人必須付出慘重的代價」。