解放軍犯台兵推 美前官員：日本決策緩慢恐礙事

兩位美國前官員表示，近期一場台海戰事的兵推顯示，日本決策速度緩慢，將影響美軍回應。(Getty Images)

民間智庫「日本 戰略研究論壇」（JFSS）7月中旬在東京舉行2027年台海爆發戰事的日美台兵棋推演，日本、台灣專家及美國前高階官員皆受邀參加，兩位美國前官員近日接受《日經新聞》採訪時指出，此次兵推凸顯日本決策過程緩慢，將拖延因應此類危機的準備工作。

兵推劇本之一為中國解放軍登陸日本管轄的釣魚台 （中國稱釣魚島、日本稱尖閣諸島）。參與兵推的美國國務院 前日本處長馬赫（Kevin Maher）表示，「在這個情況下，我們必須等待日本首相兩周，才會說這是對日本的武裝攻擊」。

馬赫指出，美國、日本和台灣必須密切合作，為影響台灣的危機做好準備，「我不認爲你真的可以把日本西南方島嶼的情境與台灣的情境分開，因為他們緊密相連」。

馬赫說：「根據我學到的教訓之ㄧ就是，決策過程緩慢。這確實會削弱威懾的效力，真的會削弱效力。」

馬赫表示，當日本和美國要共同做出軍事回應時，日本必須首先宣布這是對日本的「武裝攻擊」，但是日本如果為了避免衝突而延遲這個動作，「這確實會讓美國綁手綁腳」。

他表示，日本普遍認為根據《美日安保條約》，美國會保護日本，但是這個條約的真正目的是，日本要加入美軍聯手捍衛自己。

馬赫解釋，由於釣魚台是日本的轄區，所以對釣魚台的武裝攻擊，「可以讓條約的義務生效」。

美國國家安全委員會前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone）則強調，日美台迅速建立三邊合作機制的重要性，這將側重於事先決定誰負責軍事行動和撤離平民等事項。

強斯東說，「如果要等到危機開始才建立機制就為時已晚，所以我們現在就應該思考」。他補充，在兵推演練中，「沒有討論到日本的角色，除了捍衛自己的領土」。