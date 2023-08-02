素食主義網紅馬來西亞死亡 疑因多年只吃水果餓死

在各社群平台上擁有超過百萬粉絲的俄羅斯素食主義網紅扎娜·薩姆索諾娃(Zhanna Samsonova)近日在馬來西亞死亡，終年39歲。根據她親人和朋友的說法，薩姆索諾娃很有可能死於僅食水果帶來的飢餓和營養不良。

薩姆索諾娃以推崇只吃水果而聞名，就連社群平台上的帳號名都叫做「@rawveganfoodchef」（生素食廚師）。過去一個月她流連東南亞 各國。她的友人曾告訴媒體Newsflash，在斯里蘭卡 時，薩姆索諾娃看起來終日疲倦，腿部腫脹還有巨大的淋巴結，她被送回家接受治療但是很快又跑了出來，去了泰國。

另外一位朋友則表示，薩姆索諾娃過去七年以來一直只有吃菠蘿蜜和榴蓮。

友人認為薩姆索諾娃死於只吃水果帶來的飢餓和營養不良。(截取自薩姆索諾娃[email protected])

薩姆索諾娃死後，她的母親對媒體哭訴，女兒好像「感染了霍亂一樣的疾病(cholera-like infection)」，而飲食不均衡讓她身體加速衰竭；母親曾經求她回到莫斯科治病但未果。

薩姆索諾娃最終於7月21日在馬來西亞一家醫院就醫後不治身亡，她的確切死因仍未公布。

薩姆索諾娃曾在社群媒體 告訴粉絲，她十分推崇沒有經過烹煮的植物類食品，並表示自己過去四年以來一直堅持「完全生的素食飲食」，只有吃水果、葵花籽芽菜、果昔和水果汁。