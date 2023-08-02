我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠譽調降評級 那指大跌逾2%

快看世界／騎單車+跑步 第一夫人身心健康的秘訣

素食主義網紅馬來西亞死亡 疑因多年只吃水果餓死

世界新聞網何卓賢／即時報導
俄羅斯素食主義網紅扎娜·薩姆索諾娃7月死亡，終年39歲。(截取自薩姆索諾娃Instagram@rawveganfoodchef)
俄羅斯素食主義網紅扎娜·薩姆索諾娃7月死亡，終年39歲。(截取自薩姆索諾娃[email protected])

在各社群平台上擁有超過百萬粉絲的俄羅斯素食主義網紅扎娜·薩姆索諾娃(Zhanna Samsonova)近日在馬來西亞死亡，終年39歲。根據她親人和朋友的說法，薩姆索諾娃很有可能死於僅食水果帶來的飢餓和營養不良。

薩姆索諾娃以推崇只吃水果而聞名，就連社群平台上的帳號名都叫做「@rawveganfoodchef」（生素食廚師）。過去一個月她流連東南亞各國。她的友人曾告訴媒體Newsflash，在斯里蘭卡時，薩姆索諾娃看起來終日疲倦，腿部腫脹還有巨大的淋巴結，她被送回家接受治療但是很快又跑了出來，去了泰國。

另外一位朋友則表示，薩姆索諾娃過去七年以來一直只有吃菠蘿蜜和榴蓮。

友人認為薩姆索諾娃死於只吃水果帶來的飢餓和營養不良。(截取自薩姆索諾娃Insta...
友人認為薩姆索諾娃死於只吃水果帶來的飢餓和營養不良。(截取自薩姆索諾娃[email protected])

薩姆索諾娃死後，她的母親對媒體哭訴，女兒好像「感染了霍亂一樣的疾病(cholera-like infection)」，而飲食不均衡讓她身體加速衰竭；母親曾經求她回到莫斯科治病但未果。

薩姆索諾娃最終於7月21日在馬來西亞一家醫院就醫後不治身亡，她的確切死因仍未公布。

薩姆索諾娃曾在社群媒體告訴粉絲，她十分推崇沒有經過烹煮的植物類食品，並表示自己過去四年以來一直堅持「完全生的素食飲食」，只有吃水果、葵花籽芽菜、果昔和水果汁。

東南亞 斯里蘭卡 社群媒體

上一則

基輔遭徹夜攻擊 烏克蘭：擊落至少10架俄國無人機

下一則

法國選美界爭議鐵娘子 德馮德納夫人逝世享耆壽90歲

延伸閱讀

台藝人NONO涉性騷交保 小紅老師「無法接受」

台藝人NONO涉性騷交保 小紅老師「無法接受」
芬蘭AI辣妹網紅 網友當真搶告白：我愛妳，可聊天？

芬蘭AI辣妹網紅 網友當真搶告白：我愛妳，可聊天？
私密照遭外流報案 女網紅控警圍觀裸照評論

私密照遭外流報案 女網紅控警圍觀裸照評論
李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

熱門新聞

一名日本人以1萬4000美元訂作一套牧羊犬服裝，將自己裝扮成狗上街。(擷自YouTube@動物になりたい(I want to be an animal))

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

2023-07-30 17:12
半導體大廠Ommic法國負責人因向中俄非法運送高階晶片與技術遭起訴。（路透）

中國人買下法半導體大廠 向中俄非法轉移晶片技術

2023-07-27 18:11
盧西迪(Remi Lucidi)在世界各地的高層建築進行挑戰。(Instagram@remnigma)

法國極限運動員自香港68樓摔死 死前拍打窗戶求救

2023-07-30 18:15
台灣北部萬安演習「正妹避難」片段，讓日本網友一刷再刷，重播率超高。(圖／取自ANNnewsCH頻道)

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

2023-07-30 09:53
卡蜜拉永遠被描繪成充滿心機的惡女。 （路透）

心機繼母卡蜜拉針對凱特作亂 威廉不忍了跟爸爸鬧氣

2023-07-28 11:07
哈利（左）與梅根被揭露又少了一對名人夫妻朋友。（歐新社資料照片）

梅根和貝克漢夫婦驚傳失和 再也不是朋友 為了這原因？

2023-07-30 17:50

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」