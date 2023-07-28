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尼日政變軍人推出國家新領導人 警告外國勿軍事干預

中央社尼日首都尼阿美28日綜合外電報導
在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員今天推出衛隊首長、陸軍將軍查尼擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。Getty Images
在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員今天推出衛隊首長、陸軍將軍查尼擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。Getty Images

在西非國家尼日發動政變的總統衛隊成員今天推出衛隊首長、陸軍將軍查尼擔任國家新領導人，並警告外國切勿軍事介入。尼日因伊斯蘭聖戰士叛亂打擊，局勢動盪已久。

法新社報導，自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）今天出現在國營電視台畫面，說自己是「國家國土保衛委員會（National Council for the Safeguard of the Homeland）主席」。

影片來源：youtube/Al Jazeera English

查尼並說，這場政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」。

尼日總統衛隊將領3天前發動政變，將總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）扣押至今，他們並在昨天獲得尼日軍方廣泛支持。

政變軍人今天也在電視上發表聲明，警告「任何外國軍事干預將衍生負面後果」。

他們表示，「某些達官顯要…正打算要對抗」；他們宣稱，這麼做的結果「只會造尼日人民遭到屠殺，以及一團混亂」。

尼日的前殖民國法國今天要求政變分子恢復民主選舉出的尼日政府，並表示巴黎不會承認政變政權，稱貝佐姆是尼日「唯一的總統」。

這場政變引起國際社會愈來愈多關切。東非國家肯亞的總統魯托（William Ruto）表示，軍事接管政權對非洲而言是「嚴重倒退」。

歐洲聯盟（EU）則揚言切斷對尼日的援助，並稱政變「嚴重打擊」尼日的「穩定和民主」。

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