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尼日陸軍參謀長宣布支持軍事政變 聯合國籲釋放總統

中央社尼日尼阿美／日內瓦27日綜合外電報導
尼日發生的政變之後，扣押總統的軍人宣布尼日「所有機構」都暫停服務、邊界關閉並實施宵禁。(Getty Images)
尼日發生的政變之後，扣押總統的軍人宣布尼日「所有機構」都暫停服務、邊界關閉並實施宵禁。(Getty Images)

尼日總統貝佐姆昨天遭衛隊士兵扣押，這支精英部隊宣布奪取權力。聯合國呼籲立即釋放貝佐姆、恢復憲法秩序。路透報導，尼日陸軍參謀長今天表態支持軍事政變。

63歲的貝佐姆（Mohamed Bazoum）昨天在首都尼阿美（Niamey）遭到總統衛隊監禁，扣押總統的軍人宣布尼日「所有機構」都暫停服務、邊界關閉並實施宵禁

路透報導，由陸軍參謀長簽署的聲明指出，軍方必須維護總統及其家人的「人身安全」，避免「可能製造流血、影響人民安全的致命衝突」。

西方官員表示，這起政變的目前狀況不明。貝佐姆和外交部長馬沙烏杜（Hassoumi Massaoudou）稍早呼籲尼日的民主勢力抵抗這起奪權。

扣押總統的士兵昨天深夜發表電視演說宣布貝佐姆的權力已遭褫奪，標誌著這個西非國家發生了2020年以來的第7場政變。

尼日是幫助西方強權國家在沙赫爾地區（Sahel）對抗暴亂的重要盟友。貝佐姆今天上午在社群媒體上矢言保護尼日「得之不易」的民主進展。

馬沙烏杜也呼籲「民主主義者與愛國志士」致力挫敗這場政變。他在之前名為推特（Twitter）的微網誌服務平台X上發推文，做了以上表示。

與此同時，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在今天聲明中指出：「軍人接管尼日的企圖令我震驚和憂慮，我以最強烈措辭予以譴責。必須盡一切努力恢復憲法秩序和法治。」

法新社報導，圖克表示：「必須立刻並且無條件釋放穆罕默德．貝佐姆總統，同時確保他的安全。遭到任意拘押的政府成員及其親人也必須立即予以釋放，而且不得有任何附加條件。」

發動政變的軍人實施全國性宵禁並且關閉邊界，今天上午首都尼阿美下著大雨，巿況寂靜。

馬沙烏杜表示，並非整個軍方都參與這場政變。許多西方官員表示，沒有任何現場證據指向武裝部隊支持扣押總統的作法。

宵禁 聯合國 社群媒體

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