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歐盟對微軟Teams搭售Office的問題展開反壟斷調查

編譯林聰毅／綜合外電
歐盟監管機關已對微軟Teams搭售Office的問題展開反壟斷調查。 (美聯社)
歐盟監管機關已對微軟Teams搭售Office的問題展開反壟斷調查。 (美聯社)

歐盟反壟斷監管機構對微軟Microsoft）將其聊天和視訊應用程式Teams與其Office產品捆綁在一起銷售的行為展開調查，表示這可能是反競爭行為。

根據路透報導，歐盟執委會擔心，微軟可能濫用和維護其在生產力軟體領域的市場地位，限制歐洲通訊和協作產品的競爭。

歐盟執委會27日在聲明中說，擔心微軟可能藉由不提供客戶取得Teams的選擇，以使使這項視訊會議軟體獲得經銷優勢。

消息人士透露，這項調查可能促使歐盟最快在秋季對微軟提出正式告訴。英國金融時報上周率先披露，歐盟準備對此事展開正式調查。

微軟表示：「我們尊重歐盟執委會在此案中所做的工作，並非常認真地承擔我們自己的責任。」 「我們將繼續與執委會合作，並繼續致力於找出解決方案，以解決其疑慮。」

這項對微軟的調查，是針對三年前Slack（現隸屬於Salesforce）向歐盟的投訴案。這家工作場所通訊應用程式業者指責微軟利用將Teams搭售其Office 365工具的優勢來壓垮競爭對手。

路透報導，微軟在過去十年因違反歐盟競爭規則（包括將兩種或多種產品捆綁在一起銷售）而被歐盟課處22億歐元（合25億美元）反壟斷罰款。

歐盟 微軟 Microsoft

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