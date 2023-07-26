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超辣AI網紅1年狂吸上萬粉絲 網友以為真人：想跟妳聊天

聯合新聞網／ 即時報導
索菲亞的外型甜美、性感，但其實她並不是真人。（取材自Instagram）
索菲亞的外型甜美、性感，但其實她並不是真人。（取材自Instagram）

甜美的笑容和性感的身材，這名網紅在推特上吸引不少粉絲追蹤，不過仔細一看總覺得哪裡「怪怪的」，原來這名網紅不是真人，而是AI繪製的圖像。

據「太陽報」（The Sun）報導，索菲亞（Milla Sofia）今年19歲，住在芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），她的Instagram帳號創立不到短短一年已經吸引3.3萬粉絲追蹤。不過外表甜美的索菲亞其實並不是真人，而是AI生成的「美女圖」，就連Instagram和推特帳號都直接公開寫著「我是AI生成的」。

從索菲亞Instagram的帳號可以看得出來，剛開始AI的技術較不成熟，生成出來的圖片看得出來是繪製的，索菲亞的五官與身材也和現在略有不同。不過隨著AI技術越來越發達，索菲亞的「照片」看起來也愈來愈真假難分，有不少網友疑似以為索菲亞是真人，紛紛在她的照片底下留言告白。

一名網友就在索菲亞於希臘「拍攝」的照片底下留言說「我兒子也超愛希臘，而且他還單身」，也有不少網友留言稱讚索菲亞「妳好美」、「妳是公主吧？」甚至有人告白說「我好愛妳，可以跟妳聊天嗎？」

這當中當然也有許多網友跳出來打臉粉絲，有網友就說「她只是電腦軟體，為什麼大家像跟真人講話一樣留言給她？」還有人吐槽「不知道為什麼要留言讚美演算法」。不過話雖如此，外表甜美性感的索菲亞仍成為新時代的AI網紅，追蹤「非真人」網紅有可能會成為未來的新趨勢。

AI 推特

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