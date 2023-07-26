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尼日總統府突遭封鎖 總統貝佐姆傳遭衛隊扣押

中央社尼日尼阿美26日綜合外電報導
尼日總統府今天早晨突遭封鎖，但首都尼阿美（Niamey）早晨的交通運行如常，似乎並未受到影響。（Getty Images）
尼日總統府今天早晨突遭封鎖，但首都尼阿美（Niamey）早晨的交通運行如常，似乎並未受到影響。（Getty Images）

西非國家尼日的安全機構人士今天表示，總統貝佐姆遭他的衛隊扣押在總統府，而總統府自今晨就遭軍用車輛封鎖。據傳軍方已對心懷不滿而起事的衛隊成員發出最後通牒。

法新社報導，消息人士透露，扣押貝佐姆（Mohamed Bazoum）的總統府衛隊成員在談判破裂後「拒絕釋放」他，而「軍方已對他們發出最後通牒」。

路透報導，據總統府和安全機構人士表示，總統府的人員無法進到辦公室，而總統府旁的部會也遭到封鎖。

據路透記者觀察，尼日首都尼阿美（Niamey）的其他地方看似平靜，早晨的交通運行如常，網路也保持通暢。

路透指出，尼日的這些動態與鄰國馬利和布吉納法索自2020年來發生4次軍方接管政府事件時的情況類似。

布吉納法索和馬利先前幾次發生兵變，部分原因是軍方不滿當局未能遏止伊斯蘭主義分子的動亂。沙赫爾沙漠（Sahel）地區各國都受到這些動亂衝擊，包括尼日。

貝佐姆2021年當選總統，在當年3月即將宣誓就職前幾天，也曾有軍方單位意圖掌控總統府，但這場政變陰謀被遏阻。

尼日是內陸國家，自1960年脫離法國獨立以來曾經歷4次政變，是世界最不穩定的國家之一。

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