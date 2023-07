英官方數據：TikTok成英國12至15歲民眾主要新聞來源

TikTok已是英國12至15歲民眾單一主要新聞來源。(美聯社)

英國通訊管理局(Ofcom)近日發布的數據顯示,因中資背景而引發國安疑慮的TikTok 已是英國12至15歲民眾單一主要新聞來源(28%),但若考量所有傳播渠道,則英國廣播公司(BBC)仍居領先地位。

Ofcom的數據顯示,若考量所有傳播形式與管道,在英國12至15歲民眾之間,BBC是首要新聞來源(39%),接著依序是TikTok(28%)、YouTube (25%)和Instagram(25%)等社群媒體 。

不過,若僅論單一媒體、不考量BBC型態多元的傳播平台(含電視台、廣播電台、應用程式等),則TikTok是英國12至15歲民眾的最主要新聞來源,其中約10%視TikTok為「最重要新聞來源」,僅次於BBC所有平台的數據加總(17%)。

此外,在這個年齡層,自2018年迄今,臉書(Facebook)和BBC第一、二台(BBC One/Two)作為新聞來源的重要性呈現穩定下滑趨勢。

儘管如此,若比較「信任度」,英國12至15歲民眾對BBC等傳統新聞來源的信任度仍較對社群媒體高,例如高達82%的人認為BBC第一、二台提供「值得信賴的新聞」。相較之下,僅32%的人對TikTok持相同看法,信任推特(Twitter)和Facebook的人數占比則分別為50%和41%。

Ofcom在20日發布年度調查報告,呈現英國民眾的新聞消費習慣,對象以成年人為主,取樣考量性別、社會經濟條件等因素,以確保調查結果具足夠代表性。調查方式結合線上問答與面談,執行時間為2022年11月至12月以及2023年2月至4月,共兩階段。

英國政府以國家安全為由,今年3月中旬宣布禁止中央政府人員在手機、電腦等公務電子設備使用TikTok。

TikTok的母公司為內部設有中國共產黨黨委員會的「北京字節跳動」(ByteDance)。公司內部資料顯示,中方有能力自中國境內取得海外TikTok使用者的個人數據。根據中國法規,企業有義務配合國家安全需求,與當局合作並提供當局要求的任何數據資料。

主責安全事務的英國內政部副大臣圖根哈特(Tom Tugendhat)去年12月曾在一場智庫演說提到,俄羅斯、中國等威權政權對社群媒體、演算法和自由民主社會公共討論的操作應被揭露。

他當時援引Ofcom的2022年度報告內容示警,近1/3的英國16至24歲民眾透過TikTok、YouTube等社群平台取得新聞資訊,而在即將於2025年1月以前登場的大選,數以百萬計英國首投族習慣使用的資訊來源背後恐有威權政權參與運作。

Ofcom今年的調查數據顯示,英國16至24歲民眾的5大新聞資訊來源依序為Instagram(44%)、BBC第一台和Facebook(各為33%)、Twitter(31%)、TikTok(29%)。BBC第一台是其中唯一的傳統媒體。

至於「最重要新聞來源」,按占比多寡依序為Instagram(13%)、BBC第一台(11%)、Facebook(10%)、Twitter(8%)、TikTok(7%)。

值得注意的是,高達46%的英國16至24歲民眾視社群媒體為「最重要新聞來源」,遠高於英國全國成年人的數據(17%)。

同時,10%的英國16至24歲民眾表示他們「完全不吸收新聞資訊」,比例是英國全國成年人的2倍(5%)。Ofcom引用的牛津大學(University of Oxford)「路透社新聞研究所」(Reuters Institute for the Study of Journalism)數據則顯示,約37%的英國18至24歲民眾表示他們「對新聞不感興趣」。

根據Ofcom的調查結果,自認「對新聞不感興趣」的英國12至15歲民眾高達45%,與往年趨勢一致。這個年齡層的英國民眾對新聞不感興趣的3大原因是「太無趣」(46%)、「與這個年紀的我缺乏關聯性」(18%)、「令人心情不佳」(16%)。

若不細分年齡族群,整體而言,96%的英國成年人會吸收新聞資訊,電視是首要來源(納入隨選點播合計為75%)。在重要性和使用頻率方面,BBC第一台持續在電視新聞媒體居首位。

網路則是僅次於電視的第2大新聞來源,約68%英國成年人透過網路吸收新聞資訊,社群媒體是其中首要管道(47%)。

儘管與其他社群媒體相較,Facebook至今仍是最受英國成年人歡迎的新聞資訊來源,其人氣有下滑趨勢(由2019年的35%降至2023年的30%)。相較之下,TikTok作為新聞資訊來源的人氣在英國成年人之間明顯上升,由2020年的1%增長至2023年的10%。