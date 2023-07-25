我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

OECD：年輕人未就讀也不工作 巴西占比次高

中央社／聖保羅24日專電
經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，18至24歲的巴西年輕人36%未就讀也不工作。圖為一名巴西婦女在聖保羅街頭，非新聞當事人。（歐新社）
經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，18至24歲的巴西年輕人36%未就讀也不工作。圖為一名巴西婦女在聖保羅街頭，非新聞當事人。（歐新社）

經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，18至24歲的巴西年輕人36%未就讀也不工作，占比在37個接受調查的國家排名第2，僅次於南非，主要受收入、種族和性別因素影響。

經濟合作暨發展組織「2022年教育概覽」（Education at a Glance）報告，評估接受調查的34個成員國及巴西、南非和阿根廷的教育情況。

以18歲的巴西青年桑托斯（Carlos Alberto Santos）為例，他來自低收入家庭，父親已過世，與母親和姊姊住在一起。去年他高中畢業，最近又讀完管理技術課程，但一直找不到工作。

巴西年輕人不就讀也不工作的原因和人數受家庭收入影響，愈貧窮的人愈容易處於這種狀況。

巴西跨工會統計和社會經濟研究部門（Dieese）技術員、社會學家生田（Camila Ikuta）表示，不就學也不工作的年輕人大多數是家境清寒的女性，因為需要做家務、撫養孩子、照顧老人或其他親戚，而被迫停止求學和工作。

巴西勞動部統計和勞工研究處數據顯示，2.07億巴西人口中，17%是14至24歲年輕人，其中520萬人失業，占巴西總失業人口55%。

在沒有工作的年輕人中，52%是女性，66%是黑人或有一半黑人血統。710萬不工作也不就學的年輕人中，60%是女性，大多數有年幼的孩子，68%是黑人或有一半黑人血統。

巴西應用經濟研究所（Ipea）經濟學家暨兒童青少年專家羅查（Enid Rocha）指出，收入、種族和性別等因素影響年輕人的狀況，但還有其他社會經濟因素，使年輕人沒有機會接受更多教育和接受專業培訓，其中大多數是女性，她們必須待在家裡從事家務和照顧家庭。

生田也指出，需有聚焦於年輕人的公共政策以幫助年輕女性重返校園和職場，例如擴建公共日托中心和保健設施，以及在學校和工作之間的過渡時期強化專業資格和職業介紹服務。

羅查表示，COVID-9（2019冠狀病毒疾病）大流行使這些年輕人的處境更加惡化，他們被迫中斷教育和職業培訓至少2年，現在想重返校園和找工作才發現早已和社會脫節。政府應該鼓勵教育機構和就業市場給這些年輕人求學與就職機會，以幫助他們獲得學習與工作經驗。

巴西 教育 黑人

上一則

北韓頻射彈升高緊張 美第2艘核潛艦抵南韓

下一則

俄軍20公里地獄 烏「前進100公尺就損5人」

延伸閱讀

黑白集／台人「全世界最不想生」 戳破政府謊言

黑白集／台人「全世界最不想生」 戳破政府謊言
柳橙汁恐漲價 疫病惹禍…期貨價一度衝上歷史新高

柳橙汁恐漲價 疫病惹禍…期貨價一度衝上歷史新高
不愛外賣、不去餐廳… 年輕人為何愛上老年食堂？

不愛外賣、不去餐廳… 年輕人為何愛上老年食堂？
紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低

紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。（擷自MyLondon推特）

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

2023-07-23 12:13
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年