OECD：年輕人未就讀也不工作 巴西占比次高

經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，18至24歲的巴西年輕人36%未就讀也不工作。圖為一名巴西婦女在聖保羅街頭，非新聞當事人。（歐新社）

經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，18至24歲的巴西 年輕人36%未就讀也不工作，占比在37個接受調查的國家排名第2，僅次於南非，主要受收入、種族和性別因素影響。

經濟合作暨發展組織「2022年教育 概覽」（Education at a Glance）報告，評估接受調查的34個成員國及巴西、南非和阿根廷的教育情況。

以18歲的巴西青年桑托斯（Carlos Alberto Santos）為例，他來自低收入家庭，父親已過世，與母親和姊姊住在一起。去年他高中畢業，最近又讀完管理技術課程，但一直找不到工作。

巴西年輕人不就讀也不工作的原因和人數受家庭收入影響，愈貧窮的人愈容易處於這種狀況。

巴西跨工會統計和社會經濟研究部門（Dieese）技術員、社會學家生田（Camila Ikuta）表示，不就學也不工作的年輕人大多數是家境清寒的女性，因為需要做家務、撫養孩子、照顧老人或其他親戚，而被迫停止求學和工作。

巴西勞動部統計和勞工研究處數據顯示，2.07億巴西人口中，17%是14至24歲年輕人，其中520萬人失業，占巴西總失業人口55%。

在沒有工作的年輕人中，52%是女性，66%是黑人 或有一半黑人血統。710萬不工作也不就學的年輕人中，60%是女性，大多數有年幼的孩子，68%是黑人或有一半黑人血統。

巴西應用經濟研究所（Ipea）經濟學家暨兒童青少年專家羅查（Enid Rocha）指出，收入、種族和性別等因素影響年輕人的狀況，但還有其他社會經濟因素，使年輕人沒有機會接受更多教育和接受專業培訓，其中大多數是女性，她們必須待在家裡從事家務和照顧家庭。

生田也指出，需有聚焦於年輕人的公共政策以幫助年輕女性重返校園和職場，例如擴建公共日托中心和保健設施，以及在學校和工作之間的過渡時期強化專業資格和職業介紹服務。

羅查表示，COVID-9（2019冠狀病毒疾病）大流行使這些年輕人的處境更加惡化，他們被迫中斷教育和職業培訓至少2年，現在想重返校園和找工作才發現早已和社會脫節。政府應該鼓勵教育機構和就業市場給這些年輕人求學與就職機會，以幫助他們獲得學習與工作經驗。