西班牙大選極右翼失利 選民回歸中間路線

圖為西班牙街頭的抗議民眾。(Getty Images)

西班牙昨天大選結果推翻民調 ，雖然右派人民黨（PP）得票數最高，但極右翼民聲黨（Vox）失利輸掉60萬票，兩黨席次加總未能過半。顯示選民回歸中間路線，拒絕極端主義入閣。

西班牙23日提前舉行國會大選，開票結果出爐，左右兩派激烈角逐西班牙國會350個席次後，沒有任何一黨、也無任一陣營達到組閣所需要的176席門檻。

右派「人民黨」是本次大選最大贏家，共拿下136席，比2019年大選多斬獲47席；但極右翼「民聲黨」則遭遇重挫，僅得33席，比現有的52席掉了19席，輸掉60萬張選票。即使兩黨結盟，席次相加也只達169席，未如民調預期過半。

現任總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左派「社會勞工黨」（PSOE）共拿下122席，比2019年大選多了2席；新左翼政黨聯盟「匯總」（Sumar）僅得到31席，但已超出預期。兩黨盟友席次加總，共得153席。

選前的民調幾乎都顯示，右派陣營將在大選中勝出，人民黨與民聲黨將以總席次過半之姿籌組政府，西班牙也將面臨自1975年佛朗哥獨裁統治結束以來，極右翼政黨首次入主中央政府治理的局面。

但是，5月28日西班牙地方選舉後，人民黨在許多市鎮與民聲黨共同執政，極右翼勢力對多齣內容涉及性別平等、LGBT族群元素的藝文展演實施文化審查，加上其激進反對「LGBT社群、女權運動、永續發展」的立場，在在引發文化界和知識分子憂心，發表聲明呼籲公民投下支持「進步」的一票，獲得年輕族群在社群網路迴響，大選當日動員起來出門投票 。

本次大選雖然提前到酷熱的7月舉行，選情也如天氣一般熾熱，投票率高達70.4%，比2019年11月大選高出4.17%。由於許多西班牙民眾傳統上會在暑假出門度假，選舉日前透過郵寄投票的票數和比例，都達到歷史新高，占總選票的10%。

如今，不論左右陣營，要達到能夠組閣的席次門檻，都必須與地區性小政黨談判協商，贏得支持方能執政。根據國家報（El País）計算，將兩方立場相近的政黨席次加總後，左派陣營有希望達到172席，以1席領先右派陣營可達成的171席。

在這種情形下，流亡比利時的加泰隆尼亞 自治區前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）所領導的「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）手上的7個席次，將成為西班牙是否能產生新政府的關鍵。

若是桑傑士真能發揮他合縱連橫的能力，在新國會取得172席贊成票，他將不需要「全力為加泰隆尼亞」的贊成票，只需要他們「棄權」，即可組成聯合政府，延續他從政以來一路「打不死」的紀錄，續任4年總理。

雖然西班牙是否能產生新政府仍然懸而未決，但是這次大選已讓左派選民動員起來，右派選民回歸中間路線，用選票拒絕極右翼政黨入閣治理國家，為歐盟擋下極端主義勢力持續崛起的趨勢。