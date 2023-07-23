阿根廷天然氣管即將完成 邁向油氣出口大國

阿根廷朝邁向天然氣出口大國又前進一步。(路透)

全球第二大頁岩天然氣 蘊藏地─阿根廷巴塔哥尼亞高原所生產的天然氣，即將在未來幾周內經由一條新氣管到達首都布宜諾斯艾利斯，為阿根廷邁向天然氣出口大國樹立了里程碑。

阿根廷內烏肯省瓦卡穆爾塔油氣田早在2010年便已被發現，直到2018年才開始生產天然氣，主因缺乏運輸設施；現在這條氣管全長573公里即將完成且通氣，將使當地的天然氣生產突破瓶頸。

能源部長羅揚主示，這條基西納（前總統）氣管是阿根廷大量增加天然氣產量及出口量的第一步；先對南美，之後再對全球供氣，並配合石油 出口，目標是使阿根廷成為能源淨出口國。

羅揚指出，從2022-2030年期間，阿根廷將從每年淨進口能源46億美元，轉為淨出口180億美元，為阿根廷爭取亟需的外匯。他表示，「這條氣管是阿根廷能源發展的轉捩點，能解決國家一部分的經濟難題」。

據估計，瓦卡穆爾塔油氣田蘊藏8.7兆立方公尺的天然氣，及162億桶石油，由YPF國家能源公司、Tecpetrol公司及道達爾子公司領頭生產。阿根廷目前對智利輸出天然氣，但企圖心遠不止於此。

阿根廷也計畫擴大對全球及南美輸出石油。瑞斯塔德能源顧問公司預測，如果投資 不減，到2030年石油日產量將達到100萬桶，比目前增加2倍多。

政府表示，從短期來看，有了這條氣管，今、明兩年將無須再向再進口液化天然氣以及從玻利維亞進口天然氣，分別為阿根廷省下17億及40億美元。

不過要將天然氣流向整個南美及其他地區，還有許多工作要做。政府將會進行一系列的氣管計畫，打開巴西市場，並擴大對智利及烏拉圭的出口量。至於出口LNG還需要更久，因為需投資數十億美元設立輸氣站，將天然氣液化後再裝船輸出。