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將小動物撤下菜單 印尼蘇拉威西島市場停止賣貓狗肉

中央社雅加達22日綜合外電報導
印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market）除了販售狗肉和貓肉，也有蝙蝠、老鼠、蛇與猴子。美聯社
印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market）除了販售狗肉和貓肉，也有蝙蝠、老鼠、蛇與猴子。美聯社

動物保護團體指出，動保人士多年來施壓要求停止買賣狗肉和貓肉，還有殘忍的屠宰方法後，印尼蘇拉威西島一處聲名狼藉的動物市場已經終止販賣狗肉與貓肉。

法新社報導，印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market）除了販售狗肉和貓肉，也有蝙蝠、老鼠、蛇與猴子。當局昨天實施禁令之前，這座市場以令人不安的菜餚聞名於世。

動物保護組織「國際人道協會」（Humane Society International）昨天透過聲明表示，這個過去毫不妥協的市集，是印尼第一個最終讓步並停止買賣貓肉、狗肉的市場。

由於當地的傳統和文化，印尼仍是世界上少數允許販售狗肉和貓肉的國家之一。

國際人道協會的聲明指出，市場中僅存的6個狗肉與貓肉攤商簽署了一份停售協議，托莫洪市市長也簽署了法令，禁止這個市場未來進行此類交易。

國際人道協會表示，這項協議有可能挽救蘇拉威西島數以千計小動物的性命。

根據國際人道協會資料，由於北蘇拉威西省（North Sulawesi）的米納哈薩人（Minahasa）有吃狗肉習慣，每年有超過13萬條活體和屠宰的犬隻在當地市集被買賣。

這座市場因為毆打、絞殺且用噴燈燒活體動物毛皮等宰殺動物殘酷手段，而受到動保人士廣泛批評。

在托莫洪營業了25年的攤商埃爾維努斯（Elvianus Pongoh）表示，該是結束這類買賣的時候了。

他在國際人道協會的新聞稿中提到：「我可能已屠宰數千條狗。當我要宰殺牠們，我時不時會看見牠們眼中的恐懼…這讓我感覺很糟。我知道這項禁令對動物和保護大眾而言都是最好的。」

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