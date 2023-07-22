我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

烏拉圭海岸10天內陳屍2000隻企鵝 死因不明

中央社烏拉圭首都蒙特維多21日綜合外電報導
烏拉圭當局表示，過去10天內，約有2000隻企鵝陳屍烏拉圭東部沿岸，死因成謎。(Getty Images)
烏拉圭當局表示，過去10天內，約有2000隻企鵝陳屍烏拉圭東部沿岸，死因成謎。(Getty Images)

烏拉圭當局表示，過去10天內，約有2000隻企鵝陳屍烏拉圭東部沿岸，死因成謎，似乎與禽流感無關。

法新社報導，烏拉圭環境部動物司司長萊扎戈延（Carmen Leizagoyen）表示，這批大多未成熟的麥哲倫企鵝在大西洋中死去，被洋流沖上烏拉圭海岸。

萊扎戈延說：「牠們在水中死亡，其中9成是年幼個體，被沖上岸時體內沒有儲備脂肪，且處於空腹狀態。」她強調，所有採檢禽流感的樣本都呈陰性反應。

麥哲倫企鵝會在阿根廷南部築巢。每到南半球冬季，牠們會往北遷徙，以尋覓食物和較為溫暖的水域，甚至能抵達巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）海岸。

萊扎戈延指出：「若干比例的企鵝死亡很正常，但這樣的數字就不正常了。」她提到，去年巴西也發生過類似的動物不明原因集體死亡現象。

環保人士將麥哲倫企鵝大量死亡的事件歸咎於過度漁獵和非法捕魚。

非政府組織「SOS海洋野生動物救援」（SOS Marine Wildlife Rescue）的特索爾（Richard Tesore）對法新社表示：「從1990年代到2000年代起，我們看見動物缺乏食物。資源被過度開發利用了。」

但特索爾也說，7月中旬侵襲巴西東南部的一個大西洋亞熱帶氣旋，有可能導致最孱弱的動物死於惡劣天氣。

巴西 流感 熱帶氣旋

上一則

酸民幸災樂禍傷口灑鹽 狗仔攝影驚吐：梅根變謙卑了

下一則

俄國防部：烏克蘭砲擊導致俄記者1死3傷

延伸閱讀

紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低

紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低
萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全世界

萬蜂牌巴西極品蜂膠暢銷全世界
粉紅漢堡敢吃嗎？巴西漢堡王推「芭比套餐」醬料超吸睛

粉紅漢堡敢吃嗎？巴西漢堡王推「芭比套餐」醬料超吸睛
勞勃狄尼洛外孫陳屍曼哈頓公寓 死因未公布

勞勃狄尼洛外孫陳屍曼哈頓公寓 死因未公布

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40

超人氣

更多 >
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來
13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救
世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕
熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭

熱火球星巴特勒中國行 被球迷丟鞋上台砸中頭
在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作