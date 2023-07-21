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南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權

中央社首爾21日綜合外電報導
美國核潛艦目前停靠在南韓港口。（路透）
美國核潛艦目前停靠在南韓港口。（路透）

北韓威脅動用核子武器就美國在朝鮮半島不斷增加軍事部署進行報復。南韓今天警告北韓，使用核武將招致北韓領導人金正恩政權「終結」。

隨著南韓與美國加強軍事合作，北韓也加大力道進行武器測試，兩韓關係正處在歷來最低點之一。

美國核子動力潛艦本週抵達釜山港，為美國自1981年以來首次派遣核潛艦至南韓。北韓國防部長昨天警告，這可能達到北韓動用核武的法定門檻。

北韓去年實施一項全面性核子法律，制定可以動用核武的一系列情景，包括在受到威脅時進行先發制人的核打擊。其中有些情境含糊其辭。

南韓國防部今天在聲明中表示，猶如南韓與美國先前已作出的「明確表示」，「對這個聯盟的任何核攻擊都將面臨立即、壓倒性、決定性的回應」。

聲明強調，如果這種情況發生，「北韓政權將面臨終結」。

聲明提到，美國潛艦靠港只是對北韓不斷進行核威脅「合法的防禦反應」。

南韓總統尹錫悅4月訪問華府期間，雙方達成這次美國潛艦訪問南韓的共識。尹錫悅與總統拜登當時對北韓使用核武的最終後果，就曾發表過類似的嚴厲警告。

金正恩去年宣布新的核子法律時曾表示，北韓作為擁核國家的地位如今已「不可逆轉」，實際上排除了展開非核化談判的可能性。

新法律規範含糊不清，宣稱「若判斷接近遭受核武或其他大規模殺傷性武器攻擊」，北韓就可以動用核武。

分析人士表示，北韓可藉此捍衛動用核武的正當性，即使是在面臨傳統武器攻擊時。

北韓 南韓 國防部

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