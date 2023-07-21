南韓警告北韓：動用核武等於終結金正恩政權

美國核潛艦目前停靠在南韓港口。（路透）

北韓 威脅動用核子武器就美國在朝鮮半島不斷增加軍事部署進行報復。南韓 今天警告北韓，使用核武將招致北韓領導人金正恩政權「終結」。

隨著南韓與美國加強軍事合作，北韓也加大力道進行武器測試，兩韓關係正處在歷來最低點之一。

美國核子動力潛艦本週抵達釜山港，為美國自1981年以來首次派遣核潛艦至南韓。北韓國防部 長昨天警告，這可能達到北韓動用核武的法定門檻。

北韓去年實施一項全面性核子法律，制定可以動用核武的一系列情景，包括在受到威脅時進行先發制人的核打擊。其中有些情境含糊其辭。

南韓國防部今天在聲明中表示，猶如南韓與美國先前已作出的「明確表示」，「對這個聯盟的任何核攻擊都將面臨立即、壓倒性、決定性的回應」。

聲明強調，如果這種情況發生，「北韓政權將面臨終結」。

聲明提到，美國潛艦靠港只是對北韓不斷進行核威脅「合法的防禦反應」。

南韓總統尹錫悅4月訪問華府期間，雙方達成這次美國潛艦訪問南韓的共識。尹錫悅與總統拜登當時對北韓使用核武的最終後果，就曾發表過類似的嚴厲警告。

金正恩去年宣布新的核子法律時曾表示，北韓作為擁核國家的地位如今已「不可逆轉」，實際上排除了展開非核化談判的可能性。

新法律規範含糊不清，宣稱「若判斷接近遭受核武或其他大規模殺傷性武器攻擊」，北韓就可以動用核武。

分析人士表示，北韓可藉此捍衛動用核武的正當性，即使是在面臨傳統武器攻擊時。