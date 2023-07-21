2女遭集體性侵、脫光遊街 莫迪怒斥「印度之恥」

印度總理莫迪（右）。(美聯社)

印度 東北部曼尼普爾邦（Manipur）今年5月初傳出少數民族庫基族（Kuki）兩名婦女遭集體性侵 ，並被暴民脫光遊街和毆打。相關影片流出後引起印度各地民眾憤怒，而印度總理莫迪20日終於打破沉默，怒斥此事讓「整個國家蒙羞」。警方也逮捕四人。

莫迪表示：「我想向全國保證，任何有罪的人都不會倖免。我們將依法採取行動，發生在曼尼普爾邦女兒身上的是永遠不能被原諒。當我站在這個民主殿堂旁邊時，我的心中充滿痛苦和憤怒。」

莫迪先前因一直對此事保持沉默而招致批評。曼尼普爾邦5月初爆發平地的梅泰族（Meitei）與山地的庫基族（Kuki）間長達2個多月激烈衝突，據信已有140多人喪生，女子受辱事件發生在5月4日。

事實上，曼尼普爾警方5月18日就接獲報案，當地媒體也曾於6月4日報導過這起事件，但警方遲至6月21日才正式立案，直到影片昨天曝光後才開始抓人，令印度民眾相當不滿。

「今日印度」（India Today）引述當地警方說法，稱他們暴亂期間接獲數千起報案，但兇嫌大多身分不明，加上有調查權限的警官人力不足，又要維持治安，實在分身乏術。警方又說，先前無人願意作證，直到他們看到影片後，才有辦法根據影片認人並逮捕。此外，部分員警因安全考量不願到非自屬部落查案，也是辦案速度受影響的原因之一。