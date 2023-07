英國益智節目《1%俱樂部》(1% Club)與以往的機智問答節目不同的地方在於,這檔節目號稱只有1%參賽者可以闖關成功。近日,其中一題「哪個正方形面積最大?」讓許多網友感到相當棘手,最終也只有25%的人解開謎底。

根據《鏡報》報導,《1%俱樂部》推出一系列棘手的腦筋急轉彎,其中一集詢問觀眾「哪個正方形(square)面積最大?」觀眾要從A、B和C選項中找出答案,這道數學題看似簡單,卻只有25%的人找到答案。

不少網友迅速回答「答案很明顯是B啊!」然而正確答案是A選項,原因是「3個選項都是矩形,但只有A選項是『正方形』」。

Only 25% of the British public got this question CORRECT?😭 pic.twitter.com/AvIzzOvPxx