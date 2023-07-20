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美核潛艦停靠南韓 北韓：可能符合使用核武條件

中央社首爾20日綜合外電報導
美國核潛艦目前停靠在南韓港口。（路透）
美國核潛艦目前停靠在南韓港口。（路透）

北韓國防部長姜順南今天表示，美國核潛艦目前停靠在南韓港口，「可能符合」平壤當局使用核武的條件。

法新社報導，南北韓關係目前正處於史上最低點之一，不僅外交互動停滯，北韓領導人金正恩還要求加強武器發展，包括戰術核武。

姜順南透過聲明指出：「我要提醒美國軍方，戰略核潛艦和其他戰略資產的部署日益明顯，可能符合北韓核武政策法令規定的使用核武條件。」

白宮官員18日宣布，美國一艘核潛艦停靠在南韓釜山港。這是美國戰略核潛艦時隔42年再次訪韓停靠。

南韓總統尹錫悅昨天在釜山的海軍基地登上配備可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky）。在面臨北韓日益升高的威脅之際，尹錫悅一直尋求加強首爾與華府之間的關係。

姜順南在北韓中央通信社發布的聲明中表示：「美國軍方應該意識到，他們的戰略武器已經進入極度危險水域。」

南韓和美國加強防務合作，以因應北韓威脅和屢次試射飛彈，並派出先進匿蹤戰機進行聯合軍事演習。

南韓和美國18日在首爾召開首次「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group）會議，雙方討論核作戰的聯合計畫與執行，並加強針對北韓的軍事準備。

北韓 南韓 白宮

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