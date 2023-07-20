燒可蘭經掀外交齟齬 伊拉克揚言斷交瑞典召見使節

該男子在瑞典首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏可蘭經，然後焚燒了其中幾頁。(歐新社)

伊拉克今天警告，若瑞典 境內再有焚燒可蘭經行徑，將與瑞典斷交。而在瑞典駐巴格達大使館 遭示威群眾闖入後，瑞典外長比爾史特龍表示，將召見伊拉克大使館代辦。

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室今天在聲明中指出：「伊拉克政府已經透過外交管道通知瑞典政府，如果瑞典境內再有焚燒可蘭經事件發生，就必須斷絕外交關係。」

聲明內容譴責這種「挑釁的」行徑，「對和平構成威脅、鼓勵暴力和仇恨文化」。

幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）6月28日在警方嚴密監視下，在瑞典首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏可蘭經，然後焚燒了其中幾頁。

斯德哥爾摩警方根據言論自由保護規定，准許默米卡的示威抗議。伊拉克當時曾譴責瑞典當局允許「極端分子」焚燒可蘭經的決定。

瑞典通訊社（TT）昨天報導，瑞典警察批准20日在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行公眾集會的申請，申請書提到申請人將嘗試焚燒可蘭經與伊拉克國旗。

伊拉克抗議人士今天一早闖入瑞典駐巴格達大使館並且縱火 ，抗議計劃將在瑞典上演的焚燒可蘭經行為。蘇達尼隨後召集高階安全和外交官員開會。

蘇達尼辦公室在聲明中指出，在與總理的上述會議中，「官員對瑞典大使館遭到縱火一事予以強烈譴責，將此事視為須立即採取行動的嚴重安全問題」。

聲明強調，伊拉克「重申保護所有外交使館、確保其安全的承諾，矢言對抗以他們為目標的攻擊」。

安全部門消息人士透露，約20名闖入瑞典使館的抗議人士遭到拘留。

而在駐巴格達大使館館區遭闖後，瑞典當局表示，將召見伊拉克駐斯德哥爾摩代辦。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天在聲明中說：「發生的事情完全不可接受，政府以最強烈措詞譴責這些攻擊。根據維也納公約（Vienna Convention），伊拉克當局有保護外交使館與人員的明確義務。」