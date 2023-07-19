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不講南朝鮮…金與正破天荒稱南韓「大韓民國」 引揣測

編譯周辰陽／即時報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（路透）
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（路透）

北韓國家領導人金正恩胞妹、勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正之前連續兩天抨擊駐韓美軍部署偵察機時，史無前例地使用「大韓民國」（ROK）一詞，導致外界圍繞此事的猜測四起。有韓媒指出，必須注意刊登的媒體是對內或對外。

北韓通常自稱「朝鮮」或「共和國」（DPRK），一直將南韓稱為「南朝鮮」或「南朝鮮魁儡國」，金與正10日的談話稿提到了「『大韓民國』的聯合參謀本部」與「搞政治的250和軍部流氓都有的『大韓民國』一路貨」，11日談話再度提及「『大韓民國』軍方冒昧出面插嘴」，以及警告「『大韓民國』軍方流氓切莫妄自尊大」。

在兩篇談話中，提到「大韓民國」時，都特別使用了表達強調或譴責的雙尖括弧。南韓政府消息人士向東亞日報表示，儘管北韓過去採用了把南韓描繪成「敵國」的策略，卻從未使用特指南韓的「大韓民國」一詞。有人擔心，北韓最終將南韓定義為單獨的敵國，而不是一個民族，好著手更激烈程度的軍事挑釁。

南韓政府智庫「統一研究院」（KINU）北韓研究室室長洪珉表示，北韓將南韓視為單獨的國家，目的是為其針對南韓使用戰術核武的正當理由，「部署瞄準南方的戰術核武跟視南方為一個民族的此前立場不符，這就是北方改變了對南方立場的原因」。

然而，韓民族日報指出，應注意發布媒介之間的差異。金與正的談話只在對外的「朝中社」刊登，一般北韓民眾無法接觸。金正恩關於「火星—18」型洲際彈道飛彈試的談話則同時刊登在「朝中社」與官方暨民眾必讀的勞動黨機關報「勞動新聞」，其中對南韓又重新使用了傳統的「南朝鮮」，而「勞動新聞」在金與正談話之前或之後都沒用過「大韓民國」。

簡單來說，除非在南北韓當局之間進行會談與簽訂協議的情況下，否則金正恩與金與正兄妹向北韓民眾發布的聲明與講稿都沒有使用過南韓正式國名。

南韓一位前高層官員表示，「自金正恩2012年上台以來，北韓開始明顯強化國格的趨勢，是否會變成『兩個韓國』或維持『追求統一的特殊關係』，仍有待觀察」。

南韓 北韓 金與正

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