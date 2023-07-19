我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指再升百點 創4年來最長連漲

生日免費咖啡沒了 商店酬賓福利縮水

南非總統府：普亭不出席金磚峰會 俄國派外長參加

中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，左）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）今年6月在聖彼得堡見面。路透
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，左）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）今年6月在聖彼得堡見面。路透

南非總統府今天表示，俄羅斯總統普亭不會參加下個月在南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會，而是由俄國外長代表出席。這為各界數個月來的臆測劃下句點。

法新社報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）在聲明中表示：「經過雙方協議，俄羅斯聯邦的普亭（Vladimir Putin）總統不會出席峰會，俄羅斯聯邦將由外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）擔任代表。」

馬格溫雅表示，在作成上述決定之前，拉瑪佛沙最近幾個月舉行了「數次磋商」，最近一次磋商就在「昨晚」。

普亭原本可能到訪，但對南非構成棘手的外交問題。

國際刑事法院（ICC）今年3月對普亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。若他出席這場會議，南非作為國際刑事法院成員國，有義務將其逮捕，這使南非陷入左右為難的境地。

拉瑪佛沙曾說，俄羅斯已明確表示，逮捕普亭將被視為向俄羅斯宣戰。

金磚五國成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，自詡為制衡西方國家支配經濟的力量，目前由南非擔任輪值主席國。

南非 俄羅斯 普亭

上一則

英MI6首長：中國疫苗以數據分享為條件 損他國主權

下一則

不講南朝鮮…金與正破天荒稱南韓「大韓民國」 引揣測

延伸閱讀

瓦格納兵變事隔近一個月 普里格津似透過影片首次公開亮相

瓦格納兵變事隔近一個月 普里格津似透過影片首次公開亮相
英MI6首長：普亭被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保

英MI6首長：普亭被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保
馬克宏批普亭「犯大錯」 歐盟盼增陸路穀物出口

馬克宏批普亭「犯大錯」 歐盟盼增陸路穀物出口
烏克蘭攻擊克里米亞大橋 普亭揚言展開報復

烏克蘭攻擊克里米亞大橋 普亭揚言展開報復

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友、非洲國家馬利。(美聯社)

美軍人員拼錯電郵域名 誤發數百萬封敏感郵件給俄盟友

2023-07-17 20:26

超人氣

更多 >
91歲老翁自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲老翁自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎