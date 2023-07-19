南非總統府：普亭不出席金磚峰會 俄國派外長參加

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，左）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，右）今年6月在聖彼得堡見面。路透

南非 總統府今天表示，俄羅斯 總統普亭 不會參加下個月在南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會，而是由俄國外長代表出席。這為各界數個月來的臆測劃下句點。

法新社報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）在聲明中表示：「經過雙方協議，俄羅斯聯邦的普亭（Vladimir Putin）總統不會出席峰會，俄羅斯聯邦將由外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）擔任代表。」

馬格溫雅表示，在作成上述決定之前，拉瑪佛沙最近幾個月舉行了「數次磋商」，最近一次磋商就在「昨晚」。

普亭原本可能到訪，但對南非構成棘手的外交問題。

國際刑事法院（ICC）今年3月對普亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。若他出席這場會議，南非作為國際刑事法院成員國，有義務將其逮捕，這使南非陷入左右為難的境地。

拉瑪佛沙曾說，俄羅斯已明確表示，逮捕普亭將被視為向俄羅斯宣戰。

金磚五國成員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，自詡為制衡西方國家支配經濟的力量，目前由南非擔任輪值主席國。