神學士下令美容院關門 阿富汗婦女抗議遭水柱驅散

阿富汗數十名婦女今天聚集在喀布爾,抗議神學士下令全國美容院關閉。(Getty Images)

阿富汗 數十名婦女今天聚集在喀布爾 ,抗議神學士 下(Taliban,又譯塔利班)令全國美容院關閉。安全人員對空鳴槍,並動用高壓水柱驅散抗議婦女。

神學士政權於2021年8月掌權之後,禁止女性就讀高中和大學,禁止進入公園、遊樂場和健身房,並命令她們在公共場所用衣物將自己包覆起來。

法新社報導,神學士上月下達的這道命令迫使數以千計由女性經營的小店關門,這通常是她們唯一的家計收入來源;新規定也剝奪了她們僅存不多的出門社交機會之一。

在喀布爾美容院聚集的布奇街(Butcher Street)上,一名抗議婦女持著「別拿走我的麵包和水」的標語。

公開的抗議活動在阿富汗很罕見,並經常遭當局強制驅散。不過,法新社今天看到大約50名婦女聚集,很快即遭安全人員盯上。

抗議婦女之後提供記者照片等影像,可以看到當局動用強力水柱驅散民眾,背景還可隱約聽到鳴槍的聲音。

「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)於6月底給美容院一個月的時間關閉,並說在這段寬限期足以將庫存使用完畢。

根據法新社所見副本,這道命令是「基於最高領袖(艾昆薩達,Hibatullah Akhundzada)的口頭指示」。