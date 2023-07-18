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時隔一周 北韓再射2枚彈道飛彈

中央社東京19日綜合外電報導
首爾一個火車站的一名男子觀看電視屏幕，正在播放朝鮮導彈試驗的檔案畫面。 （Getty Images）
首爾一個火車站的一名男子觀看電視屏幕，正在播放朝鮮導彈試驗的檔案畫面。 （Getty Images）

日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓今天凌晨向東方發射兩枚彈道飛彈，兩枚飛彈似乎都落在日本專屬經濟區外。

濱田靖一告訴記者，首枚飛彈飛行了550公里，飛行高度達50公里，第二枚飛彈飛行了600公里，飛行高度達50公里。

他表示，日本已透過外交管道對北韓這項射彈提出抗議。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（JCS）稍早表示，北韓今天凌晨向日本海（兩韓稱東海）發射一枚似乎是彈道飛彈的飛行體，韓國軍方仍在研究、分析發射的是那一類型飛彈，這枚飛彈墜落海中。

北韓發射飛彈的時間點，恰值兩韓緊張關係急遽升溫，首爾與華盛頓加強防衛合作。

美國和南韓昨天在首爾召開雙邊「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗北韓。

白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾昨天表示，美國一艘核武潛艦停靠在南韓港口，這是時隔40多年再有美國核武潛艦停靠在南韓港口。這凸顯兩盟邦採取行動對抗北韓與日俱增的軍事威脅。

一週前，北韓才剛發射「火星-18」（Hwasong-18）固體燃料洲際彈道飛彈，這是北韓去年初以來第12度發射洲際彈道飛彈。

此外，美國國防部和國務院在新聞簡報中證實一名駐韓國美軍士兵昨天越過兩韓邊界進入北韓。

北韓 彈道飛彈 日本

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