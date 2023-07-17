日本195處氣溫逾華氏95度 逾百人中暑送醫急救

東京行人紛紛以陽傘遮陽。(Getty Images)

日本 東部和西部受到高氣壓籠罩的影響，今天全國觀測到氣溫逾攝氏35度（約華氏95度，日本稱猛暑日）的地方多達195處，約占全國914處觀測地點的2成，超過昨天的157處，是今年最多的紀錄。

朝日新聞報導，日本全國今天氣溫最高的地方是愛知縣豐田 市，達39.1度（約華氏102.38度）。其次是山梨縣甲州市38.8度（約華氏101.84度）、岐阜縣多治見市38.7度（約華氏101.66度）。

日本全國47都道府縣當中，氣象廳今天對32都府縣發布「中暑警戒警報」。明天九州、沖繩、東北的部分地區雖降雨，但從西部到東部一帶仍是高溫 的天氣。預估明天最高氣溫是東京37度（約華氏98.6度）、大阪36度（約華氏96.8度）、名古屋38度（約華氏100.4度）、福岡35度（約華氏95度）。

氣象廳明天將對東京、愛知、大阪等21都府縣發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾提防危險性的酷暑。

東京消防廳指出，今天轄區內（除了稻城市與島嶼地區外）共有103人因中暑或疑似中暑被送醫急救，年紀最小的6歲，最年長的95歲，救護車出動率高。