暗指中國？日經濟再生相：用貿易施壓的國家難進CPTPP

CPTPP部長級會議在紐西蘭奧克蘭市舉行，日本經濟再生大臣後藤茂之（中）表示，會員國的共識為「有脅迫行為、無法遵守法令的國家．地區，無法加入」。（美聯社）

英國獲准加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）以後，中國或台灣，是否成為下一個加盟經濟體受關注。日媒報導，日本 經濟再生大臣後藤茂之表示，會員國的共識為「有施壓行為、無法遵守法令（符合標準的貿易）的國家．地區，無法加入」，分析說，是暗指用貿易手段施壓他國的中國。

CPTPP部長級會議在紐西蘭奧克蘭市舉行，除了英國，中國、台灣、厄瓜多、哥斯大利黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個經濟體也申請加入。16日的共同聲明指出正在蒐集資訊，檢視申請國是否達到CPTPP的標準。後藤表示，會員國的共識為將關注有無施壓行為、遵守規定。

各會員對處理中國與台灣的申請採取謹慎態度，日本經濟新聞指出，很可能不會在本次會議討論中國與台灣的加盟問題。中國對國營事業的優待、強制國外企業技術移轉等作法，能否符合CPTPP的高規格原則，外界抱疑。日媒報導，對中國問題，參與的成員國代表說，無論對哪個國家，CPTPP成員皆成立工作小組，談加盟還早。

時事通信報導，中國常以貿易制裁脅迫其他國家，例如2020年澳洲要求調查新冠肺炎大流行的來源，遭中國限制進口大麥及紅酒等。2010年尖閣諸島（釣魚台 ）漁船衝突事件後，中國也限制出口稀土到日本。福島第一核電廠的核汙水放流事件，香港政府禁日本水產品進口。也一度禁止加拿大 肉品進口。

台灣能否加盟很可能受中國牽制，加拿大代表說，一申請者不能影響其他申請者的命運。紐西蘭貿易大臣說，中國不過是6個申請者之一。