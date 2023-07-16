我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

阿拉斯加發生規模7.4強震 民眾驚恐奔逃被拍下

以色列總理內唐亞胡頭暈送醫後 自稱感覺「好多了」

中央社耶路撒冷15日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列總理內唐亞胡昨天因頭暈送醫後表示，自己感覺「非常好」；他的辦公室則稱，總理可能有脫水狀況。

法新社報導，總理辦公室表示，73歲的內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨日下午被送往特拉維夫（Tel Aviv）附近的席巴醫療中心（Sheba medical centre），他目前「狀況良好，正接受醫療評估」。

該辦公室稍後透露，內唐亞胡前天曾在以國北部加利利海（Sea of Galilee，又稱泰柏立湖，Lake Tiberias）的炎熱環境中度過一段時間。

另一份聲明則稱，「今天，內唐亞胡感到輕微頭暈，因此在他遵循私人醫生柏柯維茲醫師（Dr Zvi Berkowitz）的建議，被送往席巴醫院的急診室。」

「初步檢查結果並無異常，初步評估是脫水。」

在數小時後發布的一段影片中，內唐亞胡說，他和妻子在湖邊「艷陽下共度了一段時光」，期間「沒戴帽子，也沒有喝水」。

他坦言，「這顯然不是個好主意」，但自己現在感覺好多了。

「我感覺良好。」他也不忘呼籲民眾在酷熱天氣下「減少在陽光下度過的時間」，同時不要忘記「多喝水」。

去年10月，內唐亞胡也曾在醫院度過1夜。據總理辦公室的說法，當時他參加猶太贖罪日（Yom Kippur）齋戒活動時感到不適，因此被送往醫院。

猶太 以色列

上一則

南韓暴雨致37死 日本遭暴雨、猛暑同時威脅

延伸閱讀

酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫

酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫
新聞眼／以色列轟炸哲寧 目標是「難民營的武裝分子」

新聞眼／以色列轟炸哲寧 目標是「難民營的武裝分子」
以色列總理尼坦雅胡頭暈送醫後 自稱感覺「好多了」

以色列總理尼坦雅胡頭暈送醫後 自稱感覺「好多了」
以色列總理內唐亞胡不適送醫 狀況良好無大礙

以色列總理內唐亞胡不適送醫 狀況良好無大礙

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20
大阪原定15、16日舉辦「WATERBOMB JAPAN 2023」大型音樂節，但在14日彩排時發生意外導致活動中止。時速120公里的強力水柱擊中一名40歲男性工作人員臉部，導致腦部挫傷，最後不治身亡。（取材自YouTube）

工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡 大阪WATERBOMB音樂節中止

2023-07-14 05:35
(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭