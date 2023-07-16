南韓暴雨致37死 日本遭暴雨、猛暑同時威脅

日本秋田縣等地15日起降下破紀錄大雨，秋田市區大範圍淹水。照片攝於16日。(美聯社)

南韓 自上周起暴雨 不止，南韓當局16日表示，暴雨已造成37人喪命、逾10人失蹤，數千人從洪災地區撤離。不只南韓，全球各地近日皆遭逢極端氣候肆虐，日本同時面臨暴雨及「猛暑日」威脅，歐洲地中海地區出現逾攝氏40度（以下均為攝氏）炎熱高溫 ，美國死亡谷氣溫或恐飆至54.4度。

韓聯社報導，南韓中部忠清北道清州市15日早晨發生河水潰堤，全長685米的五松地下車道遭暴洪淹沒，共15輛車受困，其中包括1輛巴士，其中9名乘客獲救、11人失蹤，16日累計發現8具遺體。此外，慶尚北道為此次暴雨重災區，以慶北北部為中心的暴雨16日仍在持續，全國暴雨相關死亡人數至16日下午已增至37人。

綜合日媒報導，日本秋田縣等地15日起也降下破紀錄大雨，秋田市區大範圍淹水，暴雨至16日已造成全境1死4傷。然而同時，日本沖繩、關東、九州等部分地區卻出現35度以上的猛暑日，關東群馬縣16日氣溫一度飆至39.7度，創下日本全境今年最高溫紀錄。

歐洲等國近日也出現破紀錄高溫。據各國氣象機構，法國多個地區自11日以來便持續處於熱浪警報狀態；希臘底比斯14日出現44.2度高溫；羅馬18日氣溫可能升至歷史新高43度。歐洲太空總署警告，義大利近日預計創下歐洲史上最高溫紀錄，飆至48度高溫。

英國廣播公司（BBC）報導，亞利桑納州15日出現48度破紀錄高溫，全美三分之一民眾處於高溫警報之下。據法新社，全球最熱地區之一的加州死亡谷16日氣溫預計來到54.4度，接近地球有可靠紀錄以來最高氣溫。