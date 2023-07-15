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中俄近日在日本海聯合軍演 專家：反制美拉日韓應對「台灣有事」

編譯田思怡／即時報導
中國大陸國防部15日宣布，中國與俄羅斯近日將在東海舉行聯合軍演。圖為中俄去年12月在東海舉行聯合軍演。美聯社
中國大陸國防部15日宣布，中國與俄羅斯近日將在東海舉行聯合軍演。圖為中俄去年12月在東海舉行聯合軍演。美聯社

中國大陸國防部15日宣布，中國與俄羅斯近日將在東海(日本海)舉行聯合軍演，俄方將派海空軍至靠近日本的日本海參加演習，演習的主旨是「維護海上戰略通道安全」。國防專家分析，此次軍演明顯是要反制美國意圖聯手日本和南韓應對「台灣有事」。

中國國防部沒有宣布「北部．聯合2023」中俄聯合軍演的確切時間，大陸央視軍事頻道報導，演習的中國海上編隊已於15日上午從青島某軍港啟航。

南華早報報導，國防專家表示，此次軍演可以被視為應對美國企圖聯合日韓為台海可能發生衝突做準備，美國此舉對中俄都造成潛在威脅。

中國軍事評論員宋忠平指出，中國國防部提到的「海上戰略通道」包含靠近日本的三個海峽：宮古海峽、對馬海峽和津輕海峽，這些海峽可能是美國及其盟邦封鎖中俄進入西太平洋的重要據點。

他指出，「為了突破任何潛在風險的障礙，中共解放軍和俄軍有必要舉行定期演習」。

北京軍事科學智庫「遠望」研究員周晨鳴指出，美國不只與日韓合作，還與亞太地區其他盟友聯手孤立中俄。「美中關係及美俄國係惡化，促使北京與莫斯科走得更近，進一步孤立中俄，只會促使中共解放軍和俄軍舉行更多軍演。」

日本 國防部 北京

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