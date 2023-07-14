我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢演員工會大罷工：什麼讓16萬名演員停演？

連續27天飆破百…美國南方多地區熱到刷新紀錄

俄國下議院通過法案 禁止變性手術

中央社莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯國會下議院國家院以壓倒性多數通過新法案，將性別重置手術視為非法。圖為莫斯科紅場。（Getty Images）
俄羅斯國會下議院國家院以壓倒性多數通過新法案，將性別重置手術視為非法。圖為莫斯科紅場。（Getty Images）

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議員今天以壓倒性多數通過一項新法案，這項法案將性別重置手術（俗稱變性手術）視為非法，進一步鞏固社會中的極端保守及反西方運動。

法新社報導，俄國國家院在聲明中表示：「國家院已禁止性別重置手術。」聲明中並強調，所有派系「一致」投票同意通過新法案。

俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群媒體上發表另一篇聲明表示：「這項決定將可保護我們的公民和兒童。」

沃洛金指出，美國進行性別重置手術日益盛行，這導致美國的「墮落」。

沃洛金表示：「這對我們來說是不可接受的。」他解釋了為什麼這項倡議中的禁令獲得國家院的支持。

新法禁止了除先天性缺陷兒童外的性別重置手術，也禁止人們在政府發出的文件中更改性別。

這項法案仍需獲得上議院和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的批准才能生效，在立法者皆忠於克里姆林宮（Kremlin）的俄羅斯，這些步驟只是徒具形式而已。

俄國國家院在聲明中表示，新法將會對俄國跨性別者產生全面性的影響：「已經改變性別的公民將被禁止收養孩子。若婚姻中其中一方改變性別，婚姻關係將被視為無效。」

32歲的心理學家德沃爾金（Yan Dvorkin）在今天的投票前告訴法新社，他擔心這項新法可能會導致自殺案件增加。沃爾金是一個名為「Centre T」的俄羅斯非政府組織負責人，這個組織致力於為跨性別者提供協助。

他也提到，新法同樣禁止性別肯定荷爾蒙治療，這可能導致「荷爾蒙黑市」的出現。

自從俄國入侵烏克蘭以來，俄國已採取了一系列保守措施，尤其是針對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群，試圖打壓當局認為異常或受西方影響的行為。

俄羅斯 俄國 跨性別

上一則

暴雨襲南韓 首爾大規模停電 上百居民被迫撤離家園

下一則

法新社記者烏克蘭殉職 法國追授榮譽軍團勳章

延伸閱讀

市長否決遊民住房補助 市議會投票推翻

市長否決遊民住房補助 市議會投票推翻
改變新州經濟 墨菲簽署3法擴大稅賦優惠

改變新州經濟 墨菲簽署3法擴大稅賦優惠
僧帽瓣閉鎖不全 及時手術可恢復正常生活

僧帽瓣閉鎖不全 及時手術可恢復正常生活
12歲童遭車撞...頭部脊椎分離「斷頭」手術接回奇蹟生還

12歲童遭車撞...頭部脊椎分離「斷頭」手術接回奇蹟生還

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5
染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 真實情況再受矚

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 真實情況再受矚