俄國下議院通過法案 禁止變性手術

俄羅斯國會下議院國家院以壓倒性多數通過新法案，將性別重置手術視為非法。圖為莫斯科紅場。（Getty Images）

俄羅斯 國會下議院國家院（State Duma）議員今天以壓倒性多數通過一項新法案，這項法案將性別重置手術（俗稱變性手術）視為非法，進一步鞏固社會中的極端保守及反西方運動。

法新社報導，俄國 國家院在聲明中表示：「國家院已禁止性別重置手術。」聲明中並強調，所有派系「一致」投票同意通過新法案。

俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群媒體上發表另一篇聲明表示：「這項決定將可保護我們的公民和兒童。」

沃洛金指出，美國進行性別重置手術日益盛行，這導致美國的「墮落」。

沃洛金表示：「這對我們來說是不可接受的。」他解釋了為什麼這項倡議中的禁令獲得國家院的支持。

新法禁止了除先天性缺陷兒童外的性別重置手術，也禁止人們在政府發出的文件中更改性別。

這項法案仍需獲得上議院和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的批准才能生效，在立法者皆忠於克里姆林宮（Kremlin）的俄羅斯，這些步驟只是徒具形式而已。

俄國國家院在聲明中表示，新法將會對俄國跨性別 者產生全面性的影響：「已經改變性別的公民將被禁止收養孩子。若婚姻中其中一方改變性別，婚姻關係將被視為無效。」

32歲的心理學家德沃爾金（Yan Dvorkin）在今天的投票前告訴法新社，他擔心這項新法可能會導致自殺案件增加。沃爾金是一個名為「Centre T」的俄羅斯非政府組織負責人，這個組織致力於為跨性別者提供協助。

他也提到，新法同樣禁止性別肯定荷爾蒙治療，這可能導致「荷爾蒙黑市」的出現。

自從俄國入侵烏克蘭以來，俄國已採取了一系列保守措施，尤其是針對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群，試圖打壓當局認為異常或受西方影響的行為。