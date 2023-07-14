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酸日本的瓶裝水有「福島味」南韓YTRYouTuber挨轟

聯合新聞網／即時報導
南韓YouTuber在影片中稱日本的瓶裝水有「福島的味道」，而被日韓網友批評。（取材自YouTube影片）
南韓YouTuber在影片中稱日本的瓶裝水有「福島的味道」，而被日韓網友批評。（取材自YouTube影片）

日本欲將福島第一核電廠的「核處理水」排放入海，國際原子能總署（IAEA）4日表示，廢水排放對環境影響微乎其微，但鄰國仍對此感到憂心與不滿，連日本當地漁民也存有疑慮。福島核廢水議題延燒，不料南韓YouTuber卻在傷口上灑鹽，一對情侶網紅日前上傳旅日影片，卻在片中稱「日本的瓶裝水有福島味」，此言一出立刻遭日韓鄉民撻伐。

根據「朝鮮日報」報導，南韓YouTube頻道「가요이 키우기」由一對情侶經營，影片多採「男友視角」拍攝，在日韓擁有許多粉絲，訂閱數更超過67萬。本月9日，該YouTuber上傳到日本福岡縣北九州旅行的影片，從影片可見，該情侶到機場附近的便利商店買了罐瓶裝水，擔任攝影師的男友喝了一口水後竟稱「喔，味道果然不一樣啊，有點像福島的味道」，敏感的發言立刻招來日韓網友的不滿。

日本網友怒批，「作為喜歡觀看你們頻道的日本人，看到你們來玩本來要很高興的，但卻非常失望」、「為什麼要來日本，這輩子都不要再來了」。南韓網友也認為該YouTuber的發言確實不妥，「失去家園是令人感到惋惜的事，雖然日本當局的處理方式可能有些問題，但無辜的市民也為此經歷了很多痛苦」。也有人怒嗆，「如果日本人來首爾梨泰院或全羅南道珍島，然後說有『梨泰院的味道』、『世越號的味道』，你會怎麼想？」

遭網路炎上炸鍋，該YouTuber隨後也在影片留言區道歉，「向因影片內容感到不舒服的人致上歉意，因為核廢水的問題鬧得沸沸揚揚，所以我就用諷刺的方式開玩笑，但我並沒有想要貶低東日本大地震的意思」。除了道歉外，他們也將爭議片段刪除，但並未將影片下架，而被部分鄉民認為是消極應對、不積極道歉。

日本 YouTube YouTuber

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