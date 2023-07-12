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哥倫比亞「搜救神犬」在亞馬遜叢林失蹤數周 軍方宣布放棄

中央社／波哥大11日綜合外電報導
哥倫比亞上月發生一起空難事件，一架載有7名乘客的小飛機墜毀，機上3名大人全部罹難，4名小孩失蹤40天後奇蹟生還。（路透）
哥倫比亞上月發生一起空難事件，一架載有7名乘客的小飛機墜毀，機上3名大人全部罹難，4名小孩失蹤40天後奇蹟生還。（路透）

哥倫比亞軍方搜救犬威爾森（Wilson）上個月在亞馬遜雨林中，協助尋獲4名在飛機事故中倖存的兒童後意外失蹤。當地軍方歷經數周密集搜尋後，宣布決定停止搜索行動。

華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，主導兒童搜索行動及後續監督作業的將軍桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示：「我們在搜索過程中傾盡所有能力與資源，不遺餘力…我們的心情很複雜，一方面為找到4名孩子感到開心，但也為了不是所有人都能逃出來而感到哀痛。」

4名小兄弟姊妹搭乘的小飛機墜毀後，靠著野果和堅果在亞馬遜叢林中生存40天，於今年6月9日獲救，但軍方隨後宣布搜救犬威爾森失蹤消息，約有100名突擊隊員冒著大雨和蟲咬風險，留在叢林裡尋找威爾森。

威爾森是隻5歲的咖啡色比利時牧羊犬，牠一直參與搜索失蹤孩子們的行動，2個月前牠突然掙脫馴養員並衝進灌木叢。

桑傑士說，威爾森大約在5月28日與孩子們會合，據尋獲的孩子說法，威爾森和他們共處約3天。

軍方突擊隊將搜索失聯孩子的行動稱為「希望行動」（Operation Hope），對突擊隊隊員而言，失去威爾森就好比失去一名突擊隊員夥伴。

中士米蘭達（Wilmar Miranda）說：「在執行任務時犧牲性命的威爾森一直把注意力放在孩子們身上…牠所在位置不明也找不到牠，但叢林是個難以理解的謎，它可能吞噬了這隻狗。」

另一名參與兒童搜救行動的中士艾斯皮諾薩（Luber Espinosa）說，在亞馬遜地區待了這麼多周，威爾森可能已淪為肉食性動物的獵物。

桑傑士說，武裝部隊想把威爾森畫進一處軍隊基地的壁畫中來紀念牠。就在上個月，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在總統府一場儀式中接見參與孩童搜索行動突擊隊員，並頒發一枚獎章給威爾森的母親。

威爾森的悼念活動將於7月20日哥倫比亞獨立日中舉行。

救援犬「威爾森」在失蹤前陪著4名孩童多日，在救援行動中發揮關鍵作用。（Getty...
救援犬「威爾森」在失蹤前陪著4名孩童多日，在救援行動中發揮關鍵作用。（Getty Images）

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