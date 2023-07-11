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莫迪受邀法國慶座上賓 法媒：盼拉攏印度抗衡中國

中央社／巴黎11日專電
印度總理莫迪。（歐新社）
印度總理莫迪。（歐新社）

法國國慶14日正緊鑼密鼓安排，印度為今年貴賓國，總理莫迪將出席閱兵典禮，印度軍隊與軍機也將參與。各界分析，面對中國在印太地區的獨斷與影響力，法印積極深化合作，以抗衡北京

法國國慶7月14日巴士底日即將登場，印度將成為今年的貴賓國，總理莫迪（Narendra Modi）受邀，將為重頭戲香榭大道閱兵大典的座上賓。

法國每年選擇國慶座上賓都有外交考量，絕不浪費年度國家盛事，而是將其作為地緣政治的軟性籌碼。去年在俄烏戰爭的脈絡下，法國邀請東歐9國聯合，象徵性地展現團結。

法國總統府馬克宏5月初宣布，將邀請莫迪為閱兵大典特別貴賓。總統府艾里賽宮（Élysée）6月新聞稿稱莫迪這次來訪具歷史意義；國防部則表示240名印度樂儀隊軍官將走上香榭大道，3架印度飆風戰機（Rafale）也將飛越大道上空。

法媒近日紛紛報導，分析今年邀請印度的原因，除了今年是法印關係25週年外，也因為面對中國崛起的印太局勢，人口剛超越中國的世界第一大國印度重要性提升，法國正積極拉攏印度作為關鍵戰略夥伴。

艾里賽宮指出，「兩國擁有對和平、安全的共同願景，尤其在歐洲與印太地區」，且透過這次訪問，「法國與印度戰略夥伴關係的新階段」。

莫迪對於受邀也熱情回應，6日他在推特上寫道：「期待在巴士底日與我的朋友馬克宏總統於巴黎見面。印-法戰略夥伴關係對全球共好有重大意義。」

法國24台（France 24）今天分析，兩國將藉這次會面深化戰略與經濟合作，「巴黎正和其他西方國家，尋求擴大在亞洲的投入，以遏制中國在該區日增的獨斷」。

法新社也報導，在日益緊張的國際局勢以及美中對立下，印度巨人是面對中國的第一線，曾數次與中國發生衝突。同一時間，法國也希望在許多海外領地的印太區域有更多的影響力，兩個擁核國家在國防上一拍即合。

媒體寫道：「巴黎尤其希望避免中國和其擴張主義完全籠罩印太地區；另一方面，新德里在歐盟裡也需要一位可靠且舉足輕重的夥伴。」

印度智庫學者喬許（Manoj Joshi）告訴法新社，印度和法國的關係很重要，因為兩國都奉行「多向結盟」（Multi-alignment）政策，也就是盡可能擁有多方外交夥伴，以尋找平衡途徑。

就如同法國對中國態度時而強硬時而友好，印度對俄羅斯態度也採取戰略模糊，包括拒絕譴責俄國入侵烏克蘭，並大量收購俄國石油，維持與傳統盟友俄國及西方之間的巧妙平衡。

同一時間，莫迪政府也透過「四方安全對話」（Quad）積極推動與西方國家的緊密安全合作。美、澳、日、印的四方安全對話機制也被視為制衡中國的另一股力量。

喬許直言，「這是為了要遏制中國。中國市場越來越困難，而以經濟規模和力量來說，印度非常適合」。

法國新聞電台（FranceInfo）同樣指出，面對中國全球漸增的影響力，法國和大多數西方國家十多年來都認為必須強化與印度這樣國家的防禦連線。

法國是印度第二大武器供應國，僅次俄羅斯。但法國不是唯一急著和新德里增進關係的國家，美國也將印度視為面對北京的關鍵抗力，6月在美國高規格接待莫迪。而與中國關係緊張的印度，也盼在國際舞台上扮演更重要的角色。

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