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瓦格納部隊逼進俄核武基地 烏方稱被擋在核武門外

編譯田思怡／即時報導
路透獨家報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」部隊6月24日揮軍北上、向莫斯科挺進時，一列軍車在公路上轉向東，朝一座戒備森嚴的核武基地前進。(路透)
路透獨家報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」部隊6月24日揮軍北上、向莫斯科挺進時，一列軍車在公路上轉向東，朝一座戒備森嚴的核武基地前進。(路透)

路透獨家報導，根據被貼在網路上的影片和受訪的當地居民說法，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)的部隊6月24日揮軍北上、向莫斯科挺進時，一列軍車在公路上轉向東，朝一座戒備森嚴的核武基地前進。

這支瓦格納部隊進入鄉間地區後失去蹤跡，當地距「佛洛尼斯-45」(Voronezh-45)核武基地約100公里。路透無法證實接下來發生的事，西方官員一再重申，在瓦格納兵變期間，俄羅斯的核武沒有危險。這場兵變在24日當天迅速結束。

但在路透的獨家訪問中，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)表示，這支瓦格納部隊繼續前進。他說，他們抵達了這座核武基地，意圖奪取蘇聯時代的小型核武，以增加兵變的籌碼。

布達諾夫說，瓦格納部隊遭遇的唯一障礙是核武儲存設施的多道門，「門是關閉的，他們無法進入」。

路透無法證實瓦格納部隊已抵達「佛洛尼斯-45」核武基地。布達諾夫對他的說法未提出證據，也未說明若確有其事，烏克蘭與美國和其他盟邦之間的討論。他也未說這支瓦格納部隊後來為何撤退。

一名接近克里姆林宮的軍方消息人士證實布達諾夫的部分說法。這名人士說，一支瓦格納部隊「設法進入特殊地區，美國人很焦慮，因為那裡儲存了核武」。

俄國在烏東占領區一名了解內情的消息人士說，這件事讓克里姆林宮憂慮，24日當晚火速安排與瓦格納叛軍談判，由白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)居中斡旋。

瓦格納 白俄羅斯 烏克蘭

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