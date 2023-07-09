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中非共和國：瓦格納撤離是輪調而非撤軍

中央社中非共和國首都班基8日綜合外電報導
一張拍攝日期不明的照片顯示瓦格納軍團離開非洲馬利共和國。(美聯社)
一張拍攝日期不明的照片顯示瓦格納軍團離開非洲馬利共和國。(美聯社)

中非共和國總統發言人今天表示，數百名俄羅斯瓦格納傭兵（Wagner Group）從中非共和國撤離，是部隊輪調的一部分，而不是撤軍。

路透報導，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）6月在俄羅斯發動短命兵變，讓人質疑瓦格納在中非共和國與非洲其他地區以及中東等地龐大的軍事和商業業務前景。

大批瓦格納傭兵最近搭飛機離開中非共和國，引發外界揣測瓦格納正在撤出該國。2018年以來，瓦格納一直在中非共和國協助政府平亂。

但中非共和國總統府發言人莫克佩姆（Albert Yaloke Mokpem）表示：「這不是決定性的撤離，而是輪調。」

他在中非共和國首都班吉（Bangui）舉行的記者會上說：「有些人已經離開，有些人還會來。」

不願具名的軍方人士告訴路透，數百名瓦格納士兵最近離開了中非共和國，但沒有提供更多細節。

目前不清楚還有多少人留下，據信約有1900名俄羅斯僱傭兵，包括瓦格納傭兵，在中非共和國活動。

瓦格納在中非共和國的任何重組，都可能產生重大的商業影響。

分析家表示，瓦格納在中非共和國取得伐木權並控制一處金礦。6月間，美國對該國一家公司實施制裁，據稱這間公司涉及透過非法黃金交易金援瓦格納。

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