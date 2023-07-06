遇難泰坦號公司「海洋之門」 宣布暫停所有業務

泰坦號所屬公司「海洋之門(OceanGate)」已暫停所有探索行動和商業運營業務。美聯社

探索鐵達尼號的潛水器泰坦號(Titan)上月不幸在水中故障內爆，造成5名乘客全員遇難。6日，泰坦號所屬的公司「海洋之門(OceanGate)」宣布，即日起已暫停所有探索行動和商業運營業務。

泰坦號於6月18日下海後約1小時45分鐘，即與水面上失去聯繫，後經過連日搜救，美國海岸警衛隊22日證實泰坦號在當日下水時便發生內爆，潛艇內5人全數當場死亡。日前海岸警衛隊宣布發現泰坦號碎片，位於水下約3,810公尺處，距離其本欲探索的鐵達尼號殘骸488公尺遠。

罹難者包括「海洋之門」的創辦人拉什（Stockton Rush）、77歲法國探險家納爾喬萊（Paul-Henri Nargeolet）、58歲英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）、48歲英籍巴基斯坦裔商人達伍德（Shahzada Dawood）和其19歲兒子蘇爾曼（Suleman）。

除了宣布業務暫停，海洋之門的公告聲明並未更多闡述原因。海洋之門是一所美國公司，而負責泰坦號潛水行動的「海洋之門探險(OceanGate Expeditions)」則是一所在巴哈馬註冊的公司。