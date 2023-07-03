法國暴動加劇分裂 極右派為射殺青少年警察家人 募得超過100萬歐元

17歲的北非裔法國青少年奈爾6月27日遭警察射殺，引發法國全國性暴動，但也引起社會反彈。圖為法國警察3日在巴黎一場音樂會現場維持秩序。(歐新社)

英國衛報報導，17歲的北非裔 法國青少年奈爾(Nahel M)6月27日遭警察 射殺，引發法國全國性暴動，但也引起了社會反彈，極右派趁勢挑動不滿情緒，為射殺奈爾的警察家人募款，已募得超過100萬歐元，反觀為奈爾家人募款行動才募得不到20萬歐元。

接連數日的暴動加劇法國的政治分裂。參加上次總統大選的極右派候選人澤穆爾(Éric Zemmour)的發言人梅西 哈(Jean Messiha)發起為射殺奈爾的38歲警察佛洛里安(Florian M)募款行動，最初目標募5萬歐元，卻已募得超過100萬歐元。

募款活動的聲明說，「支持南泰爾警察佛洛里安，他執行他的勤務，今天付出極大代價。大大支持他，支持我們的警察」。

截至3日下午，已有超過5萬8000人捐款，最大一筆是一名匿名者捐的3000歐元，也有幾筆超過1000歐元的捐款。

奈爾的祖母娜蒂雅(Nadia)說，捐款支持殺她孫子的警察，讓她「心碎」。「他奪走我孫子的生命，此人必須付出代價，法律之前人人平等，我對司法體系有信心，我相信司法。」

法國左派政治人物批評募款行動「不道德」。極左派「不屈法國黨」(France Unbowed party)的蓋特(Clémence Guetté)說，「這項募款不道德且恐怖至極」。該黨國會議員奧布里(Manon Aubry）要求撤銷這項捐款。

奧布里推文說，「極右派詭辯家為支持一名殺死青少年的警察募到超過100萬歐元，這傳達什麼訊息？殺害一名年輕的阿拉伯裔，可以得到報酬」。

執政黨復興黨的博多黑(Eric Bothorel)譴責梅西哈「玩火」，這筆捐款「不道德且是醜聞」。

梅西哈拒絕撤銷捐款。負責募款的GoFundMe發言人表示，這項捐款沒有違法，不會用做這名警察的法律訴訟費或辯護費用，「這筆錢將直接給他的家人」。