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哥倫比亞舉辦國內史上最大同志遊行 逾10萬人參與

中央社哥倫比亞波哥大3日綜合外電報導
哥倫比亞波哥大市長表示，2日有超過10萬人走上街頭，參與LGBTQ驕傲遊行。Getty Images
哥倫比亞波哥大市長表示，2日有超過10萬人走上街頭，參與LGBTQ驕傲遊行。Getty Images

哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）市長羅培茲表示，昨天有超過10萬人走上街頭，參與哥國史上規模最大的LGBTQ驕傲遊行（Pride Parade，或稱同志遊行） 。

法新社報導，波哥大首位女同志市長羅培茲（Claudia Lopez）在市中心西蒙波利瓦公園（Simon Bolivar Park），向揮舞著彩虹旗和表演舞蹈的人群致詞。

羅培茲說道：「在這裡，我們將每天時時刻刻為我們的身分繼續驕傲地前進，因為我們有相同的責任，也爭取相同的權利。一個都不能多，一個都不能少。」

她稍後在推特（Twitter）上寫道：「40年前，首次驕傲遊行有30人，今天，我們有超過10萬人！這是史上最大的遊行！」

驕傲遊行慶典也同時在哥倫比亞美德殷（Medellin）、卡利（Cali），和巴蘭基亞（Barranquilla）等城市登場。

女性企業家卡蜜拉（Camila）告訴法新社：「我已經參與這個遊行11年，而這是我久違地看到這麼多人參與遊行。人們的觀念正在改變，這意義重大。」

在哥倫比亞，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群經常成為暴力行為的目標，根據哥國當局，至少有39名LGBTQ社群成員在2022年遭到殺害。

哥倫比亞監察員辦公室在今年3月發布的報告中指出，在去年調查的394起「因歧視引發的暴力」案件中，有238起是針對跨性別人士、61起鎖定女同志、123起針對男同志，還有21起鎖定雙性戀人士。

參與波哥大遊行的人權運動者伍爾塔斯（Danilo Huertas）表示，這場遊行是「為了紀念所有因性向而成為衝突受害者的人們，同時也是個值得慶祝的日子，因為...我們取得了進步」。

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