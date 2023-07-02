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焚燒可蘭經掀波 瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁

中央社斯德哥爾摩2日綜合外電報導
伊拉克人焚燒彩虹旗，抗議斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經的行為。(Getty Images)
伊拉克人焚燒彩虹旗，抗議斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經的行為。(Getty Images)

瑞典政府今天譴責在首都斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經的行為，稱之為「恐伊斯蘭」行徑。伊斯蘭合作組織稍早表示，有必要採取共同措施來防止褻瀆可蘭經的行為。

瑞典外交部發布聲明說：「瑞典政府充分了解一些人在瑞典示威活動中的恐伊斯蘭（Islamophobic）行徑可能冒犯穆斯林。」

聲明說：「我們強烈譴責這些行徑，這類作為絕非反映瑞典政府的觀點。」

總部設在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）由57個國家組成，稍早呼籲採取共同措施防止未來再出現焚燒可蘭經（Koran）之類事件。

旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）28日焚燒可蘭經引發風波後，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）的總部集會商討對策。

瑞典外交部表示：「焚燒可蘭經或任何其他神聖的經典，都是冒犯和不尊重的行徑，也是明顯的挑釁作為。瑞典和歐洲都不容表現出種族歧視、仇外心理和相關缺乏寬容心的行為。」

但聲明也指出，瑞典「憲法保障集會、表達意見和示威的自由」。

伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國和摩洛哥等國家都召見瑞典大使，就焚燒可蘭經事件表達抗議。

瑞典 沙烏地阿拉伯 種族歧視

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