焚燒可蘭經掀波 瑞典譴責「恐伊斯蘭」行徑是挑釁

伊拉克人焚燒彩虹旗，抗議斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經的行為。(Getty Images)

瑞典 政府今天譴責在首都斯德哥爾摩最大清真寺前焚燒可蘭經的行為，稱之為「恐伊斯蘭」行徑。伊斯蘭合作組織稍早表示，有必要採取共同措施來防止褻瀆可蘭經的行為。

瑞典外交部發布聲明說：「瑞典政府充分了解一些人在瑞典示威活動中的恐伊斯蘭（Islamophobic）行徑可能冒犯穆斯林。」

聲明說：「我們強烈譴責這些行徑，這類作為絕非反映瑞典政府的觀點。」

總部設在沙烏地阿拉伯 的伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）由57個國家組成，稍早呼籲採取共同措施防止未來再出現焚燒可蘭經（Koran）之類事件。

旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）28日焚燒可蘭經引發風波後，伊斯蘭合作組織在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）的總部集會商討對策。

瑞典外交部表示：「焚燒可蘭經或任何其他神聖的經典，都是冒犯和不尊重的行徑，也是明顯的挑釁作為。瑞典和歐洲都不容表現出種族歧視 、仇外心理和相關缺乏寬容心的行為。」

但聲明也指出，瑞典「憲法保障集會、表達意見和示威的自由」。

伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國和摩洛哥等國家都召見瑞典大使，就焚燒可蘭經事件表達抗議。