上任後示威不斷 非裔之死引暴亂 法國總統焦頭爛額

法國17歲非裔青少年遭員警射殺身亡引發全國抗議示威，對尋求在第2任期推動政策的總統馬克宏而言，不僅時機不對，也可能相當危險。（路透）

法國17歲非裔青少年遭員警射殺身亡引發全國抗議示威，對尋求在第2任期推動政策的總統馬克宏 （Emmanuel Macron）而言，不僅時機不對，也可能相當危險。

法新社報導，就在馬克宏終於平息長達半年的年金改革示威後，又發生青少年奈爾（Nahel）6月27日遭警察開槍射殺引發的暴動事件。

在馬克宏希望扮演終結俄烏戰爭的關鍵角色，讓人視他為歐洲頭號權力掮客之際，法國各地商家遭洗劫、公車被焚毀的畫面，也可能傷害馬克宏的國際地位。

令馬克宏更加尷尬的是，這起暴動迫使他取消原定周末開始的德國 國是訪問。這原本是法國國家元首23年來首次到德國進行國是訪問。

今年稍早馬克宏已因退休金 改革引發示威，推遲英國國王查理三世（King Charles III）來訪行程。

馬克宏還縮短了本周在布魯塞爾舉行的歐盟峰會行程，沒有舉行記者會，就趕回巴黎主持危機會議。

第1任期忙著應付反政府示威「黃背心」（Yellow Vests）運動與COVID-19疫情之後，這位中間派總統的第2任期仍是疲於應付重重危機，而非落實政策。

巴黎政治學院（Sciences Po）專家柯特雷斯（Bruno Cautres）表示，馬克宏原本希望一路順利地進入夏天，再藉由內閣改組來重振政府，擺脫年改危機，這場暴動的出現對馬克宏而言，無疑是非常壞的消息。