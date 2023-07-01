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黃金時代買賣運送60萬非洲人 荷蘭國王為「奴隸制」歷史道歉

中央社／阿姆斯特丹1日綜合外電報導
荷蘭國王亞歷山大。（中央社）
荷蘭國王亞歷山大。（中央社）

荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）今天針對荷蘭涉及奴隸制發布歷史性的王室道歉，說這件事對他造成「切身與強烈」的影響。

法新社報導，亞歷山大發表演說時，現場有數千名來自南美洲國家蘇利南以及加勒比海「ABC群島」阿魯巴（Aruba）、波納爾（Bonaire）、古拉索（Curacao）的奴隸後裔，並獲得正面回應，但許多人表示他們希望荷蘭給予金錢賠償。

亞歷山大說：「今天我做為諸位的國王、做為政府的一環，站在諸位面前。今天，我親自道歉。」他這席話引發群眾強烈歡呼。

「我全心全意強烈感受到這一切。」

「奴隸買賣、奴役制度已被認定為違反人道罪。」他說，而「奧蘭治家族家族（House of Orange）的君主和統治者們沒有採取任何行動加以反對」。

「針對這樣再清楚不過的欠缺行動行為，我今天請求原諒。」

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）已於去年12月代表政府為奴隸制歷史正式道歉。

荷蘭人在16世紀和17世紀以買賣奴隸建立了他們帝國和文化的「黃金時代」，奴役買賣中運送了約60萬名的非洲人，其中大部分送往南美洲和加勒比海地區。

蘇利南以及其他幾個荷蘭殖民地於1863年7月1日正式廢除奴役制，但要經過10年「過渡」期，直到1873年才終結。

而今年6月公布的研究發現，1675年至1770年間，荷蘭王室從奴隸制度盛行的幾個殖民地中，賺取了相當於今天5.45億歐元的收入。

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