連4晚暴動洗劫燒車頻傳 法政府宣布取消大型活動

法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為一名示威者7月1日在巴黎街頭抗議燒車。（路透）

法國一名非裔 青少年日前遭員警射殺引起公憤，掀起連四晚的暴力抗議示威，商店洗劫與車輛縱火事件頻傳，當局今天部署4萬5000名警力，並出動數輛輕型裝甲車因應。當地時間今天下午，法國總理宣布取消全國所有大型活動，以應對持續蔓延的騷亂。

綜合新華社、中央社報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）當天表示將採取一切措施維護國家秩序。他在開完歐洲聯盟（EU）峰會後馬上返國主持危機會議，他譴責一些地區「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。

馬克宏敦促家長負起責任管束未成年暴徒，因為其中有1/3「很年輕或年紀很小」。他也矢言將與社群媒體合作，以遏阻「模仿式暴力」在TikTok與Snapchat等服務擴散開來。

儘管法國政府29日在全國部署了4萬名警察 和憲兵維持治安，但當天夜間仍有多個城市爆發了嚴重騷亂。警方宣布，29日至30日夜間共逮捕875人，其中在巴黎地區逮捕408人。

法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）27日在巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺，事件傳開後，在全國引發暴動。

儘管有維安人員進駐，里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）與格瑞諾布（Grenoble）這些城市今晚仍發生洗劫事件，一群經常蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾也放火焚燒車輛與垃圾桶。

法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）今天在光天化日下也發生洗劫事件，暴徒鎖定蘋果直營店（Apple Store）等店家劫掠。

青少年在深受旅客喜愛的馬賽舊港（Vieux-Port）一帶朝警車丟擲拋射物後，警方動用催淚瓦斯驅散群眾。馬賽市長帕揚（Benoit Payan）呼籲動員增援部隊，稱「洗劫與暴力衝突的場景無法令人接受」。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）也宣布取消演唱會等全國各地的大規模活動。在前幾晚暴力衝突中受波及的公車與路面電車，已自晚間9時起停止，政府也禁止銷售大型煙火與易燃液體。

奈爾的母親穆尼亞（Mounia）今天告訴法國5台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一個人：奪走我兒子性命的那個人。」這是她自兒子遭射殺後首度受訪。

朝她兒子開槍的38歲員警昨天遭到逮捕，並遭控犯下非預謀故意殺人罪。穆尼亞說，這名員警「看到一個阿拉伯臉孔、一個小孩，然後想要奪走他的性命」。