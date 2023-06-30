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連4晚暴動洗劫燒車頻傳 法政府宣布取消大型活動

編譯中心／綜合30日電
法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為一名示威者7月1日在巴黎街頭抗議燒車。（路透）
法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為一名示威者7月1日在巴黎街頭抗議燒車。（路透）

法國一名非裔青少年日前遭員警射殺引起公憤，掀起連四晚的暴力抗議示威，商店洗劫與車輛縱火事件頻傳，當局今天部署4萬5000名警力，並出動數輛輕型裝甲車因應。當地時間今天下午，法國總理宣布取消全國所有大型活動，以應對持續蔓延的騷亂。

綜合新華社、中央社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天表示將採取一切措施維護國家秩序。他在開完歐洲聯盟（EU）峰會後馬上返國主持危機會議，他譴責一些地區「利用一名青少年之死大肆作亂，無法令人接受」。

馬克宏敦促家長負起責任管束未成年暴徒，因為其中有1/3「很年輕或年紀很小」。他也矢言將與社群媒體合作，以遏阻「模仿式暴力」在TikTok與Snapchat等服務擴散開來。

儘管法國政府29日在全國部署了4萬名警察和憲兵維持治安，但當天夜間仍有多個城市爆發了嚴重騷亂。警方宣布，29日至30日夜間共逮捕875人，其中在巴黎地區逮捕408人。

法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）27日在巴黎郊區因開車拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺，事件傳開後，在全國引發暴動。

儘管有維安人員進駐，里昂（Lyon）、馬賽（Marseille）與格瑞諾布（Grenoble）這些城市今晚仍發生洗劫事件，一群經常蒙面的暴徒闖入店家搶劫。抗議群眾也放火焚燒車輛與垃圾桶。

法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）今天在光天化日下也發生洗劫事件，暴徒鎖定蘋果直營店（Apple Store）等店家劫掠。

青少年在深受旅客喜愛的馬賽舊港（Vieux-Port）一帶朝警車丟擲拋射物後，警方動用催淚瓦斯驅散群眾。馬賽市長帕揚（Benoit Payan）呼籲動員增援部隊，稱「洗劫與暴力衝突的場景無法令人接受」。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）也宣布取消演唱會等全國各地的大規模活動。在前幾晚暴力衝突中受波及的公車與路面電車，已自晚間9時起停止，政府也禁止銷售大型煙火與易燃液體。

奈爾的母親穆尼亞（Mounia）今天告訴法國5台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一個人：奪走我兒子性命的那個人。」這是她自兒子遭射殺後首度受訪。

朝她兒子開槍的38歲員警昨天遭到逮捕，並遭控犯下非預謀故意殺人罪。穆尼亞說，這名員警「看到一個阿拉伯臉孔、一個小孩，然後想要奪走他的性命」。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，一名北非裔青少年遭射殺的事件，「是讓這個國家認真解決執法中深層的種族主義與種族歧視問題的時刻」。

法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為巴黎一棟建築物遭示威者燒...
法國因一名非裔青少年遭警察射殺而引發的連日示威未歇，圖為巴黎一棟建築物遭示威者燒毀，30日只剩下殘骸。（新華社）

警察 非裔 馬克宏

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